El drama que golpea a Rosalía y Rauw Alejandro: un bailarín desaparecido y una búsqueda a contrarreloj

Hay noticias que trascienden cualquier rivalidad, ruptura o etapa personal. Tres años después de poner fin a su mediática relación, Rosalía y Rauw Alejandro vuelven a quedar unidos por un motivo tan inesperado como preocupante: la desaparición de Michael-Anthony Leones Espino, conocido profesionalmente como Mykee, uno de los bailarines que ha formado parte de los espectáculos de ambos artistas y una figura muy reconocida dentro de la industria musical internacional. Su desaparición en Miami ha provocado una rápida movilización de familiares, amigos, compañeros de profesión y seguidores, que han inundado las redes sociales con mensajes de ayuda para tratar de localizarlo cuanto antes.

Según ha informado la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el bailarín estadounidense, de 28 años y con raíces filipinas, fue visto por última vez el pasado 12 de julio, alrededor de las 12:30 horas, en la zona de Southwest 161st Court, al suroeste del condado de Miami-Dade. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticias sobre su paradero. Las autoridades han activado el protocolo de búsqueda y han solicitado la colaboración ciudadana para intentar encontrar al joven, cuyo entorno asegura estar «muy preocupado por su seguridad». En el momento de su desaparición vestía una camiseta de manga corta con estampado de camuflaje verde, pantalones negros, calcetines blancos altos y unas zapatillas negras tipo Crocs.

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La noticia ha generado una enorme preocupación dentro del mundo de la música, donde Mykee no era un bailarín cualquiera. Durante los últimos años se había convertido en uno de los rostros habituales de algunas de las giras internacionales más importantes del panorama latino y urbano. Su talento sobre el escenario le permitió compartir trabajo con artistas de primer nivel como Daddy Yankee, The Weeknd, Tainy, Chesca y, especialmente, con Rauw Alejandro y Rosalía, dos de las estrellas con las que construyó una relación profesional mucho más estrecha.

Su historia junto a Rauw Alejandro comenzó en 2018, cuando participó en el videoclip de Detective, uno de los primeros grandes éxitos del cantante puertorriqueño. A partir de ese momento pasó a formar parte de su equipo habitual de bailarines y estuvo presente en varias de sus giras más exitosas, entre ellas Vice Versa Tour, Saturno Tour y la más reciente Cosa Nuestra Tour. En distintas entrevistas, Mykee siempre habló con enorme cariño de esa etapa profesional, asegurando que trabajar junto al artista había supuesto una oportunidad única para crecer tanto personal como profesionalmente. «He tenido la bendición de seguir trabajando y creciendo junto a este grupo. Siempre estaré agradecido por el impacto que ha tenido en mi vida», llegó a declarar durante su participación en el Collision Festival.

🚨MICHAEL ANTHONY ESPINO (MYKEE) IS MISSING! if you see him, contact the phone numbers on the flyer please pic.twitter.com/dtwxPZysPd — cn (@CNWORLDTOUR) July 13, 2026

Su camino se cruzó después con Rosalía, que lo incorporó al espectacular cuerpo de baile del Motomami World Tour, la gira con la que la artista catalana recorrió decenas de países y consolidó su posición como una de las mayores estrellas internacionales de la música. Mykee era uno de los conocidos «motopapis», los bailarines que acompañaban a la cantante durante uno de los espectáculos más ambiciosos de su carrera. También había trabajado anteriormente con ella durante el Savage X Fenty Show Vol. 2, el famoso desfile organizado por Rihanna para Amazon Prime Video, lo que consolidó aún más su prestigio dentro de la industria del entretenimiento.

Precisamente la desaparición del bailarín se produce en un momento especialmente dulce para Rosalía. La artista se encuentra inmersa en la gira Lux Tour, iniciada el pasado mes de marzo en Francia y que está recorriendo numerosos escenarios internacionales con un éxito de público arrollador. Sin embargo, la preocupación por uno de los integrantes que formaron parte de algunos de sus proyectos más importantes ha eclipsado por completo la actualidad relacionada con sus conciertos.

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En las últimas horas, tanto clubes de fans de Rosalía como de Rauw Alejandro han lanzado numerosos llamamientos para intentar localizar a Mykee. «Es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda», escribían desde una de las principales cuentas de seguidores de la artista catalana, recordando que cualquier información, por pequeña que parezca, puede resultar determinante para los investigadores. La imagen del bailarín y el cartel oficial difundido por la Policía de Miami no han dejado de compartirse en redes sociales con la esperanza de ampliar al máximo su difusión.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades estadounidenses mantienen abiertas todas las líneas de investigación y han facilitado varios teléfonos de contacto para que cualquier persona que pueda aportar información se ponga en contacto con el agente encargado del caso. Por el momento no han trascendido nuevos detalles sobre las circunstancias de su desaparición, aunque la preocupación aumenta con el paso de las horas.