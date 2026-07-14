‘Hotel Transilvania 5’: La franquicia más monstruosa de la animación confirma su fecha de estreno

Pixar ha recuperado su estatus de major de éxito con la taquilla de Toy Story 5, pero si hay un estudio de animación que ha crecido exponencialmente en los últimos años, esa es Sony Pictures Animation. Desde el impacto que ha causado en las tendencias de diseño del formato con los largometrajes del Spider-Man de Miles Morales, hasta fenómenos virales de la talla de Las guerreras k-pop. Ahora; mientras desarrolla la secuela de las marchosas cazadoras de demonios y crea una cinta sobre el villano del Hombre Araña, Venom, la compañía acaba de anunciar la continuación de una de sus sagas más icónicas: Hotel Transilvania 5 ya tiene una fecha de estreno oficial.

Para remontarnos al origen de la propiedad intelectual, debemos acudir al 2012. Por aquel entonces, Marvel se encontraba estrenando la primera película de Los Vengadores y Christopher Nolan cerraba la trilogía del Caballero Oscuro. Mientras tanto, en ese año también fuimos testigos del regreso de Peter Jackson a la Tierra Media con El Hobbit: Un viaje inesperado y Javier Bardem debutaba como villano en Skyfall. La ganadora de la Academia ese año fue Argo y en la animación, Brave se coronó con la estatuilla dorada por delante de ¡Rompe Ralph!, Frankenweenie o El alucinante mundo de Norman. La primera película de Hotel Transilvania ni siquiera entró en las nominaciones de los Oscar y, sin embargo, logró conquistar a la audiencia, cosechando 366 millones de dólares en todo el mundo. Con un aroma a La familia Addams y grandes dosis de cine familiar, el reclamo fue creciendo con cada entrega.

Hotel Transilvania 2 cosechó 475 millones y Hotel Transilvania 3: Monstruos de vacaciones alcanzó los 541 millones y el cuarto y hasta el momento último capítulo de Mavis y compañía, Hotel Transilvania: Transformanías, fue un proyecto directo y en exclusiva para el servicio de streaming de Prime Video. No obstante, Sony y su socio Amazon MGM Studios van a devolver a la IP al cine y para ellos aprovecharán el mercado de Halloween del 2027.

‘Hotel Transilvania 5’: sinopsis

Según el portal de Screen Rant, la futura Hotel Transilvania 5 continuará los acontecimientos del anterior título, con Drácula jubilado y Mavis heredando el negocio que durante miles de años ha pertenecido a su familia:

«La nueva película retoma la historia con el Conde Drácula disfrutando de su retiro mientras Mavis dirige el hotel. Sin embargo, una nueva serie de misteriosos y escalofriantes incidentes embarca al grupo de Drácula en una nueva aventura en busca de respuestas sobre la maldición del Hotel Transilvania».

La directora de la anterior entrega, Jennifer Kluska, dirigirá junto a Alan Hawkins el próximo filme de esta aventura familiar protagonizada por las criaturas más famosas del cine de terror de los años 40.

¿Cuándo se estrena en cines?

Your room is ready. The Haunting of Hotel Transylvania is coming exclusively to theatres October 8, 2027. 🧛 pic.twitter.com/OexPMjl7Hv — Hotel Transylvania (@HotelT) July 13, 2026

Tras cosechar más de 1.200 millones de dólares en el box office mundial, Hotel Transilvania 5 buscará aumentar esos meritorios datos de la saga el 8 de octubre de 2027.