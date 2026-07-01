Tráiler de ‘Not Alone’: Timothée Chalamet y Selena Gomez protagonizan la comedia romántica alienígena de Illumination

Hace algunos días informábamos por primera vez del proyecto y ahora, Illumination Studios y Universal Pictures nos acaban de regalar el primer tráiler de Not Alone. Una comedia romántica creada por los responsables de la saga de Gru y los Minions que cuenta con el gran reclamo de contar con las voces de Timothée Chalamet y Selena Gomez en los roles protagonistas.

Chalamet ya participó como actor de doblaje en Entergalactic, pero esta es la primera ocasión en la que asume la titularidad en el formato con un papel protagónico. Por su parte, Gomez tiene una amplia experiencia en el campo, habiendo protagonizado la saga Hotel Transilvania y participado en el elenco de Arthur y la venganza de Maltazard (2009) y Arthur 3: La guerra de los mundos (2010).

En la dirección de Not Alone encontramos al codirector de Mascotas 2 (2019) y Minions: El origen de Gru (2022); Jonathan del Val, al director de Gru 3 (2017), Eric Guillon y a la debutante Claire Dogson. Completan el elenco de voces Rob Brydon, Diane Morgan, Jamie Demetriou, quienes interpretan a los tres extraterrestres de la cinta, y Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso, dará vida al antagonista Zandro.

Tráiler de ‘Not Alone’: una historia de amor entre aliens

La sinopsis oficial compartida por Illumination y su distribuidora es la siguiente:

«Cuando Joe (Chalamet) y Fran (Gomez) se reúnen para preparar el lanzamiento inaugural de este revolucionario cohete, surge una chispa inmediata, pero ninguno de los dos es particularmente hábil en el romance. La vida se complica cuando tres alienígenas–pequeños, traviesos y adorables–se refugian en la casa de Joe. Dunk, Welly y Shirm huyen interplanetariamente de un oficial de la ley celoso pero inepto llamado Zandro. Los diminutos extraterrestres piensan que el cohete de Fran podría ser el único medio para regresar a casa sanos y salvos».

El adelanto mantiene el estilo de animación cálido y amable del sello, apoyado por el icónico tema ‘Space Oddity’ de David Bowie. Una historia de amor y ciencia ficción interrumpida por unas criaturas que intentarán ser un fenómeno comercial similar al de los diminutos esbirros amarillos de Gru.

¿Cuándo llegará a los cines?

Illumination acaba de lanzar en cines Minions & Monsters y el pasado mes de julio estrenó la exitosa Super Mario Galaxy.

Producida por Chris Melendandri, fundador del estudio, y con la producción ejecutiva de Joy Poirel, Richard Curtis y David Distenfeld, Not Alone llegará a los cines de todo el mundo en abril de 2027.