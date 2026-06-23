Timothée Chalamet y Selena Gomez, juntos en ‘Not Alone’: el próximo gran proyecto animado de Universal Pictures

Después de perder sus dos últimas nominaciones al Oscar con A Complete Unknown y Marty Supreme, Timothée Chalamet dará ahora el salto al terreno del doblaje, coprotagonizando junto a Selena Gomez la aventura espacial Not Alone. El anuncio se ha realizado en el reciente Festival de Cine de Annecy, en Francia, con Illumination Studios (el estudio de Gru y los Minions) al frente de un proyecto que tiene prevista su llegada a las salas de cine en 2027.

No es la primera ocasión en la que Chalamet ofrece su voz a un personaje animado. En 2022, tuvo un pequeño papel en Entergalactic de Netflix, aunque esta sí será su estreno protagónico en el formato. Según se cuenta en el anuncio, el actor neoyorquino interpreta a Joe, un mecánico de cohetes introvertido que lleva una vida tranquila y solitaria. Por su parte, Gomez dará vida a Fran, una brillante astrobotánica que está desarrollando el primer cohete del mundo propulsado por combustible vegetal.

Not Alone está dirigida por Eric Guillon, Claire Dodgson y Jonathan del Val. El primero es uno de los responsables de Gru 3 (2017), mientras que será la tercera película de del Val, tras Mascotas 2 (2019) y Minions: El origen de Gru (2022). Para Dogson, en cambio, esta será su ópera prima.

¿De qué trata ‘Not Alone’?

La sinopsis oficial que comparte Deadline es la siguiente: «Cuando Joe y Fran se reúnen para preparar el lanzamiento inaugural de este revolucionario cohete, surge una chispa inmediata, pero ninguno de los dos es particularmente hábil en el amor. La vida se complica cuando tres extraterrestres–pequeños, traviesos y adorables–se refugian en la casa de Joe. Sus nombres son Dunk, Welly y Shirm, y los tres deciden que el cohete de Fran podría ser el medio perfecto para poder regresar a casa sanos y salvos».

Aparte de la presencia estelar de Chalamet y Gomez, el reparto de voces secundario se completa con Rob Brydon, Diane Morgan, Jamie Demetriou, Brett Goldstein, Allison Janney y Lamorne Morris.

Antes, una última parada en Arrakis

La participación del tres veces nominado al Oscar en Not Alone es una sorpresa estimulante para la comunidad cinéfila. No obstante, el género de la ciencia ficción le tiene preparada antes la que es quizás, uno de los eventos cinematográficos más relevantes de su carrera: el estreno de Dune: parte tres.

El cierre de la trilogía de Denis Villeneuve será del mismo modo, la despedida de Chalamet del personaje de Paul Atreides en un casting donde volveremos a ver a Zendaya y Florence Pugh, aparte de la nueva incorporación de un nuevo villano, encarnado por Robert Pattinson.

Gomez lleva una vida interpretativa más calmada. Este año la hemos podido ver en el documental por el 20 aniversario de Hannah Montana y en algún momento estrenará Dolhouse, un proyecto de terror producido y protagonizado por ella misma.

Timothée Chalamet and Selena Gomez are Not Alone – only in theaters April 2027. pic.twitter.com/IQusKBZxO6 — Universal Pictures (@UniversalPics) June 22, 2026

Not Alone llegará oficialmente a los cines el 16 de abril de 2027.