Sam Neill reconoció su mayor error en Hollywood rechazó una película que ganó un Óscar y hoy es un clásico: «Es lo único de lo que me arrepiento»

Hace algunos días, los cinéfilos de medio mundo entraron en fase de duelo por el triste fallecimiento de Sam Neill. El intérprete neozelandés dio vida a más de 150 personajes a lo largo de cinco décadas de carrera. Sin embargo, su papel icónico siempre será el del paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park (1993). Neill murió por culpa de un agresivo linfoma de Hodgkin que le fue diagnosticado en 2022 y por eso, para recordarlo, estos días algunos fans están recordando algunas de las anécdotas y entrevistas del actor. Una de ellas es la del arrepentimiento por no haber protagonizado una de las cintas australianas más populares de los 90.

Es bastante habitual escuchar a intérpretes lamentarse por no haber dicho que sí a personajes que terminarían siendo después proyectos exitosos. Por ejemplo, Gary Oldman aseguró que fue una mala decisión negarse a participar en Eduardo Manostijeras (1990) o Matt Damon, quien contó en una masterclass de Cannes haber perdido una fortuna al decirle que no a James Cameron y la primera cinta de Avatar (2009). Sam Neill no perdió el tren de una superproducción de tal calado, pero sí que falló al no entender el guion de la comedia dramática de Stephan Elliott. Sí, el tres veces nominado al Globo de Oro rechazó el papel protagonista de Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (1994).

Terminó ganando un Oscar, pero Sam Neill no entendió el guion

La trama de la película se centra en tres artistas de cabaret que viven en Sídney y son contratadas para actuar durante varios días en un hotel que se encuentra en el centro del desierto rojo de Australia. El viaje luce como una aventura, pero llegar a salvo podría ser mucho más complejo de lo que parece: dos de ellas son artistas drag y la otra, transexual.

Gracias al diseño de sus trajes, Priscilla, reina del desierto (disponible en Prime Video) se llevó el Oscar al mejor vestuario y el premio del público en el Festival de Cannes. En la taquilla, tampoco le fue nada mal. Con un presupuesto reducido de 3,6 millones de dólares, recaudó 18 millones de dólares australianos en su país de origen, lo que, sumado al resto de mercados extranjeros, elevó sus números hasta los 30 millones.

En una entrevista de News publicada en 2016, Neill decía lo siguiente sobre el único error que cree que cometió en la creación de su filmografía:

«Es lo único de lo que me arrepiento, de haber rechazado el papel de Las aventuras de Priscilla, reina del desierto. Probablemente sea indiscreto decirlo, pero lo diré de todos modos: Terence Stam terminó interpretando el papel».

Junto a él, el casting se configuró con otros rostros conocidos de la gran pantalla como Hugo Weaving, Guy Pearce y Bill Hunter.

Sam Neill: «No lo entendí»

En su charla con el medio australiano, Neill explicó que el motivo de tal negativa fue su incapacidad para entender lo que Elliot quería contar en el que después se erigiría como uno de los filmes de culto más relevantes de su país.

«Me equivoqué, porque no se trataba de vestirme de mujer, algo que me encantaría hacer; de todas formas, siempre llevo vestido. Simplemente no lo entendí «.