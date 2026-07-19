Las expertas coinciden: pasarse la cuchilla por la cara es un «tratamiento infravalorado que deja la piel lisa»

Pasarse la cuchilla por la cara es un tratamiento infravalorado que deja la piel lista, las expertas coinciden en esta forma de cuidar la piel. Volvemos al pasado y lo hacemos de la mano de una forma de cuidar la piel que quizás hasta ahora nadie hubiera tenido en consideración. Este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. El cuidado facial se ha convertido en un plus de buenas sensaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Las expertas en belleza no dudan en darnos una serie de recursos que debemos tener en cuenta. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente puede ser esencial que tengamos en consideración. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en nuestra mente. Podremos hacer realidad un cambio que nos asegurará una piel de lo más lisa con una herramienta que puede ser la mejor opción posible para nuestro día a día.

Coinciden las expertas con este tipo de detalle

Un detalle que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días una rutina de belleza un poco diferente. Lo que tenemos por delante es un tipo de elemento que puede convertirse en la antesala de algo más. Por lo que, quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado que este tipo de elemento puede ser esencial.

La piel de la cara puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Por lo que, habrá llegado el momento de poner en práctica un cambio que puede empezar a tener en estos días en los que realmente puede ser esencial.

Tocará empezar a cuidar algunos elementos que acabarán marcando una diferencia significativa. Nos podemos poner miles de cremas diferentes, escoger entre una amplia gama de productos, pero en esencia, lo que tenemos que empezar a visualizar es este cambio que puede ser el que mejor se adaptará a nuestras necesidades.

Hay una serie de expertas que recomiendan un tratamiento que se ha viralizado. Lo hemos visto a través de las redes sociales y puede llegar a nuestra casa, después de conocer un poco más cómo funciona.

Pasarse la cuchilla por la cara es un «tratamiento infravalorado que deja la piel lisa»

Este tratamiento infravalorado deja la piel lisa, pasarse la cuchilla por la cara tiene más ventajas de lo que nos imaginaríamos. Este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días un cambio de tendencia que nos llevará a realizar un pequeño gesto para conseguir aquello que queremos.

Los expertos de Douglas nos explican un poco más cómo funciona este tratamiento que rápidamente se ha viralizado: «En pocas palabras, el dermaplaning es un tipo de depilación facial femenina, aunque, en realidad, te ofrece dos tratamientos en uno: depilación y exfoliación. Esta técnica retira la pelusilla fina que cubre el rostro con una cuchilla especial. De esta forma, se eliminan las células muertas de la piel al igual que con una exfoliación mecánica normal. Sin embargo, no se trata básicamente de eliminar eliminar el vello facial no deseado, como puede ser el caso de la depilación del labio superior. Lo más interesante sobre el dermaplaning es que se cree que alisa la tez y le aporta brillo. Esta tendencia de cuidado nació en Japón y desde entonces ha llegado a los salones de belleza de todo el mundo. Se trata de un tratamiento muy práctico, ya que, si no tienes tiempo para ir al salón de belleza o quieres pasar un día relajante de spa en casa, puedes hacer el dermaplaning tú misma.

Las ventajas de este tratamiento son enormes y puedes conocerlas siempre que empieces a probar este tipo de herramienta que puede ser esencial en nuestra nueva rutina de belleza: