La mesa imposible de El Turronero: Susanna Griso, Emma García, Santiago Segura y Llorente, juntos en una cena prenavideña

Aunque todavía quedan varias semanas para que llegue la Navidad, algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional ya han comenzado a adelantar sus tradicionales encuentros. Uno de ellos ha sido José Luis López, más conocido como El Turronero, que ha vuelto a demostrar su capacidad para reunir a personalidades de ámbitos muy diferentes en torno a una misma mesa. El empresario, conocido por su estrecha relación con numerosos rostros del mundo de la televisión, el deporte, la música y el cine, ha organizado una curiosa cita prenavideña en Madrid a la que no han faltado algunos de sus amigos más conocidos. Una velada que ha dejado una imagen poco habitual: Susanna Griso y Emma García compartiendo mesa y confidencias con Marcos Llorente, Santiago Segura o David de María, entre otros invitados.

El encuentro ha tenido lugar en el Hotel Wellington de Madrid, que ha reservado un espacio privado para que los asistentes pudieran disfrutar de una comida en un ambiente distendido y alejado de los focos. Entre los rostros más reconocibles se encontraban las dos presentadoras de televisión. Por un lado, Susanna Griso, al frente de Espejo Público en Antena 3, y, por otro, Emma García, que cada fin de semana conduce Fiesta en Telecinco. Dos profesionales que desarrollan su trabajo en cadenas rivales, pero que mantienen una buena relación fuera de los platós y que han coincidido en esta reunión organizada por el empresario gaditano. Junto a ellas también ha estado María Zurita, sobrina del rey Juan Carlos y prima de Felipe VI, que mantiene una estrecha amistad con la periodista catalana.

La presencia de ambas presentadoras ha sido una de las notas destacadas de una convocatoria que ha contado con perfiles muy diferentes. Marcos Llorente ha sido otro de los grandes protagonistas de la jornada. El futbolista del Atlético de Madrid ha reaparecido en un acto social después de anunciar una noticia muy especial en su vida personal: él y su mujer, Paddy Noarbe, esperan su segundo hijo. La pareja comunicó la llegada del nuevo bebé este mismo martes a través de las redes sociales, donde compartió su felicidad por ampliar la familia. Ambos ya tienen una hija, Amor, y ahora se preparan para dar la bienvenida a un nuevo miembro. El anuncio ha convertido estos días en especialmente felices para el matrimonio, que ha recibido numerosas felicitaciones tras hacer pública la noticia.

También ha participado Santiago Segura, uno de los nombres más reconocibles del cine español. El actor, director y productor ha compartido la velada con el resto de invitados en un año especialmente señalado por el estreno de Torrente, presidente, su último proyecto cinematográfico. Segura, que compagina sus trabajos en la gran pantalla con otras apariciones televisivas, forma parte de ese amplio círculo de amistades que El Turronero ha ido construyendo a lo largo de los años. La música también ha tenido su representación gracias a David de María, que ha amenizado el encuentro y que se encuentra preparando la celebración de sus tres décadas de trayectoria profesional.

La cita vuelve a poner de manifiesto la capacidad de convocatoria de José Luis López, El Turronero, un empresario y filántropo que se ha convertido en uno de los anfitriones más populares entre las personalidades del panorama social español. Sus cumpleaños, homenajes y celebraciones familiares suelen congregar a decenas de rostros conocidos, desde artistas y presentadores hasta deportistas, empresarios y miembros de la aristocracia. Una agenda de amistades que quedó especialmente patente el pasado verano, cuando Susanna Griso ejerció como presentadora del homenaje que se le organizó en Ubrique. La periodista ha hablado en otras ocasiones de la generosidad del empresario y de su facilidad para reunir a personas de procedencias muy distintas, destacando sus ganas de celebrar con quienes quiere e incluso con quienes todavía no conoce.

En esta ocasión, el anfitrión ha querido trasladar a Madrid una propuesta gastronómica muy especial. Para ello ha contado con el equipo de El Mesón de Gonzalo, un restaurante salmantino que lleva funcionando desde 1947, cuenta con un sol Repsol y fue elegido mejor restaurante de Castilla y León en 2023. Sus cocinas se han trasladado por unas horas al Hotel Wellington para preparar un menú diseñado expresamente para la ocasión, con protagonismo de los productos de calidad y una combinación de recetas tradicionales con propuestas más elaboradas.

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Los invitados han comenzado la comida con una selección de aperitivos que incluía porrusalda ligeramente ahumada, croquetas de jamón ibérico y cecina de wagyu. Después han podido degustar diferentes entrantes, entre ellos steak tartar de wagyu, boletus guisados con huevo y parmentier de patata, además de gamba roja cocida al momento. Una propuesta que ha dado paso a dos platos principales: arroz meloso con bogavante nacional y lomo bajo de wagyu acompañado de patatas y pimientos del piquillo. El broche dulce lo ha puesto una torrija de pan brioche con helado de yogur búlgaro y una selección de petit fours.