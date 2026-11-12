Luca Zidane (28 años), hijo de Zinedine Zidane: «Mi padre ha tenido su carrera y yo estoy muy feliz de ser su hijo. Sólo estoy intentando tener mi camino»

A sus 28 años, Luca Zidane atraviesa una nueva etapa en su carrera deportiva. Actualmente defiende la portería del CD Leganés y también representa a la selección de Argelia, una elección que ha marcado un capítulo importante de su trayectoria. El futbolista ha conseguido abrirse camino en distintos equipos y categorías, lejos de limitarse a la enorme herencia deportiva que representa su apellido.

Ser hijo de una leyenda del fútbol

Luca no considera que llevar el apellido de su padre haya supuesto un obstáculo para desarrollar su carrera. Al contrario, reconoce que siente un enorme orgullo por pertenecer a una familia estrechamente vinculada al fútbol. No obstante, también entiende que los logros de Zinedine Zidane pertenecen a una trayectoria diferente de la suya.

«Mi padre ha tenido su carrera, y yo estoy muy feliz de ser su hijo. Sólo estoy intentando tener mi camino, hacerlo de la mejor manera posible», ha comentado en Men’s Health.

Zinedine Zidane construyó una carrera extraordinaria como jugador y posteriormente también como entrenador. Su nombre quedó asociado a algunos de los momentos más importantes del fútbol internacional, tanto con la selección francesa como en los grandes clubes en los que trabajó. Por eso, cualquier paso de sus hijos dentro de este deporte despierta un interés especial.

Sus primeros pasos en el Real Madrid

Nacido en Marsella en 1998, Luca Zidane comenzó su formación futbolística en las categorías inferiores del Real Madrid. Allí pasó buena parte de su juventud y tuvo la oportunidad de crecer dentro de una de las estructuras deportivas más exigentes de Europa.

Su progresión le permitió participar en competiciones internacionales de formación. Entre ellas destacó la UEFA Youth League, torneo en el que llegó a disputar las semifinales. Aquella experiencia supuso una oportunidad importante para adquirir minutos y enfrentarse a algunos de los mejores jóvenes talentos del continente.

Su llegada al primer equipo se produjo en 2018, cuando Zinedine Zidane dirigía al conjunto blanco. El guardameta tuvo la oportunidad de debutar con su padre en el banquillo y formar parte de una plantilla que conquistó la Champions League durante aquella temporada.

Aunque su protagonismo fue limitado, aquella etapa le permitió conocer desde dentro las exigencias de un vestuario acostumbrado a competir por los títulos más importantes. También supuso uno de los momentos más particulares de su carrera, al compartir una experiencia profesional con su progenitor.

Una carrera con mucha personalidad

Su paso por el conjunto cántabro fue especialmente importante para su desarrollo. Disputó 33 encuentros, una cifra que le permitió acumular experiencia y empezar a consolidarse en el fútbol profesional. A diferencia de lo que había ocurrido en el Real Madrid, allí tuvo la oportunidad de asumir una responsabilidad mucho mayor.

Posteriormente, el portero puso fin a su vinculación contractual con el club blanco y encontró una nueva oportunidad en el Rayo Vallecano. Firmó por dos temporadas y vivió una de las experiencias más positivas de su trayectoria, ya que participó en el proyecto que consiguió el ascenso a Primera División.

El regreso a la máxima categoría supuso otro desafío. En el Rayo tuvo que competir por un puesto con Stole Dimitrievski, que ocupaba el papel de guardameta titular. Luca permaneció en la plantilla, aunque su participación fue más reducida.

Una vez finalizada aquella etapa, el futbolista continuó su recorrido en el fútbol español con su incorporación a la SD Eibar. En el conjunto vasco permaneció durante dos temporadas, antes de emprender una nueva aventura profesional en el Granada CF.

Argelia, un nuevo capítulo

Otro de los aspectos más destacados de su carrera ha sido su recorrido internacional. Luca Zidane pasó por las categorías inferiores de las selecciones de Francia y España, pero finalmente terminó decantándose por Argelia para representar a nivel absoluto.

A sus 28 años, el portero todavía tiene margen para seguir creciendo y consolidar su posición. Su recorrido demuestra que ha tenido que buscar oportunidades en diferentes vestuarios y adaptarse a situaciones muy distintas desde que abandonó la cantera madridista.

Mientras tanto, las palabras pronunciadas en Men’s Health permiten conocer mejor cómo afronta una cuestión que le acompaña desde niño. Luca Zidane no pretende desprenderse de su apellido ni ocultar el orgullo que siente por su padre. Lo que quiere es que su trabajo, sus decisiones y sus actuaciones también tengan un espacio propio.

Porque, aunque Zinedine Zidane siempre será una figura fundamental en su vida, el guardameta tiene claro que el camino que debe recorrer sobre el terreno de juego le pertenece únicamente a él.