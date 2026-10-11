Miguel Sierralta y Alicia Bánquez se dan el ‘sí, quiero’ en Los Jerónimos: Bertín Osborne y ‘El Turronero’ entre los invitados VIP

El manager musical Miguel Sierralta y la actriz Alicia Bánquez se han dado el ‘sí, quiero’ en Madrid, rodeados de familiares, amigos y numerosos rostros conocidos. La pareja ha elegido la emblemática Iglesia de los Jerónimos para celebrar su boda, una ceremonia en la que no han faltado nombres como Bertín Osborne, Fiona Ferrer o Chayo Mohedano. Un día muy especial para los novios, que han puesto el broche a casi siete años de historia de amor en uno de los escenarios más distinguidos de la capital.

Miguel Sierralta y Alicia Bánquez mantienen una relación sentimental desde hace casi siete años. El empresario y productor musical venezolano y la cantante, actriz y productora, también venezolana, han construido una historia que une tanto sus vidas personales como sus trayectorias profesionales. Durante este tiempo, ambos han apostado por la discreción y el apoyo mutuo, formando una familia en la que sus hijas ocupan un lugar fundamental. Valentina Gabriela, hija de Miguel, y Camila Isabel, hija de Alicia, han acompañado a sus padres en una jornada tan señalada y se han convertido en dos de las grandes protagonistas de la celebración.

A las 17:30 horas de este sábado 10 de octubre, la pareja ha celebrado su enlace en un entorno cargado de historia. Como manda la tradición, Miguel Sierralta ha sido el primero en llegar a la iglesia para esperar a la novia en el altar. Para la ocasión, el novio ha apostado por un elegante traje de tres piezas en azul marino, combinado con un chaleco de doble botonadura en gris marengo. Alicia Bánquez, por su parte, ha deslumbrado con un vestido nupcial de manga larga y encaje, falda de corte A y un clásico velo. La actriz y cantante ha completado el conjunto con un sencillo moño bajo, una elección que ha aportado sobriedad y delicadeza a su estilismo.

Antes de que comenzara la ceremonia, las escaleras de la Iglesia de los Jerónimos se han convertido en el escenario de una llegada de invitados marcada por la presencia de numerosos rostros conocidos. Entre ellos ha destacado Bertín Osborne, que mantiene una estrecha relación con el novio. El cantante se ha encontrado con las preguntas de los medios sobre las imágenes que han trascendido de él junto a una joven. Sin rodeos, ha respondido: «No voy a desmentir nada, mi vida privada no tengo que compartirla con nadie». Tras pronunciar estas palabras, se ha acercado a José Luis López, conocido popularmente como El Turronero, también presente en la celebración.

Otro de los invitados ha sido Colate Vallejo-Nágera, ex marido de Paulina Rubio, artista con la que Miguel Sierralta ha mantenido una relación profesional. También han acudido Fiona Ferrer, que ha posado ante las cámaras junto a la soprano Ainhoa Arteta, y Chayo Mohedano, que no ha querido perderse el enlace. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha sido preguntada por la entrevista que su padre concedió el día anterior en el programa ¡De viernes! y ha reaccionado con una frase que no ha pasado inadvertida: «Estuve en la entrevista, ¿lo visteis?».

Una vez finalizada la ceremonia, los novios y sus invitados han continuado la celebración en el exclusivo Mandarin Oriental Ritz de Madrid, uno de los hoteles más emblemáticos de la capital y un enclave habitual para citas señaladas. Allí, entre brindis, conversaciones y el cariño de sus seres queridos, Miguel Sierralta y Alicia Bánquez han prolongado una jornada que quedará para siempre en el recuerdo de la pareja y los asistentes.