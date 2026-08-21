La lección de vida de Luis Enrique al recordar a su hija Xana: «Vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos»

Luis Enrique ha recordado a su hija Xana con unas palabras que reflejan cómo afronta su recuerdo años después de su fallecimiento. Al hablar de los nueve años que compartieron, el exfutbolista y entrenador pone el foco en el valor de vivir y agradecer el tiempo compartido, convirtiendo una experiencia profundamente dolorosa en una reflexión sobre el amor y la vida.

El entrenador del PSG prefiere recordar el tiempo compartido en lugar del sufrimiento de la pérdida y sabe que su hija Xana le acompaña tanto a él como a su familia en el día a día. Además, con el tiempo, ha sabido transmitir una visión de aceptación y agradecimiento por el tiempo que estuvieron juntos.

Asimismo, visibiliza el duelo y la pérdida de un hijo, temas que son habitualmente silenciados en la sociedad, normalizándolo y demostrando que la tristeza puede convivir con la alegría y el agradecimiento por la vida. De hecho, hay expertos que han destacado sus intervenciones hacia su hija como un ejemplo de psicología positiva.

Luis Enrique

Luis Enrique es un entrenador de fútbol que actualmente entrena al PSG de la Ligue 1 de Francia. Nació en Gijón en 1970. Entre las décadas de los 90 y 2000, fue un jugador muy versátil que podía desempeñarse con éxito como centrocampista, extremo o delantero. Jugó 2 temporadas en el Sporting, unas 5 en el Real Madrid y 8 en el FC Barcelona. Fue también internacional absoluto en 62 ocasiones, anotando 12 goles y conquistando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Como entrenador, entrenó al Barcelona B, a la AS Roma y al Celta de Vigo, hasta que dio el salto al primer equipo culé. En el conjunto de la ciudad condal, estuvo 3 años y consiguió el histórico segundo triplete del club (Champions, Liga y Copa del Rey), acumulando un total de 9 títulos en su ciclo.

Lideró a la Selección Española en la Euro de 2020 y el Mundial de 2022 hasta dar el salto al PSG. En 2023, llegó al PSG y alcanzó la cumbre al conquistar de forma consecutiva las ediciones de la UEFA Champions League (2025 y 2026), además de dominar los torneos domésticos de Francia.