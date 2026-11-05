La Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid se convirtió este miércoles en escenario de una despedida cargada de emoción y tristeza. Familiares, amigos y numerosas figuras del mundo del toro se reunieron para dar el último adiós a Antonio Vázquez, fallecido en el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se cobró la vida de 69 personas el pasado 28 de octubre. Una misa funeral en la que el cariño y el recuerdo estuvieron muy presentes, especialmente para acompañar a su hermano, el maestro Curro Vázquez, y a su hijo, Fran Vázquez.

Curro Vázquez llegó al templo acompañado de su mujer, Pati Dominguín, visiblemente afectado por la pérdida de su hermano. Ambos recibieron numerosas muestras de cariño y condolencias a las puertas de la basílica, en una jornada especialmente difícil para la familia. También estuvo presente Fran Vázquez, hijo del fallecido, que ha vivido unos días de enorme angustia desde que se produjo el accidente hasta que las autoridades confirmaron oficialmente la muerte de su padre.

La tragedia ha conmocionado profundamente al mundo taurino, donde Antonio era una persona muy querida y respetada. Apoderado de Pablo Aguado desde 2016, había dedicado buena parte de su vida profesional al mundo del toro, dejando una huella especial entre toreros, ganaderos y profesionales del sector.

Entre los asistentes destacó la presencia de José Ortega Cano, que quiso acompañar a la familia en este último adiós. También acudieron Miguel Ángel Perera, uno de los nombres destacados del escalafón taurino, y Juan Antonio Ruiz Espartaco, que se desplazó hasta Madrid para despedir a quien fue una figura importante del sector.

La representación taurina fue muy numerosa. Miguel Báez El Litri, Julián López El Juli, Juan Ortega, Javier Conde, Juan Antonio Ruiz Espartaco y Juan del Val estuvieron entre los rostros conocidos que acudieron a la ceremonia. También se dejaron ver Juan Peña, acompañado de su mujer, Sonia González, y Rosario Domecq, que se sumaron a las numerosas muestras de afecto hacia los allegados de Antonio.

Otros nombres como Victorino Martín, ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia, también quisieron estar presentes. La cita reunió así a distintas generaciones y profesionales unidos por el respeto y el cariño hacia el fallecido.

Especialmente emotivas fueron las palabras de Juan Ortega a la salida del templo. El torero recordó a Antonio como una persona muy reconocida profesionalmente y querida por sus amigos, y lamentó las circunstancias en las que se había producido su muerte. Por su parte, Juan del Val destacó la emoción que se había vivido durante la ceremonia y el cariño que Antonio despertaba entre quienes le conocían.

La despedida madrileña ha supuesto un nuevo encuentro de apoyo para una familia que ha atravesado días especialmente duros. La confirmación de la muerte de Antonio llegó después de dos jornadas de incertidumbre y desconcierto, durante las cuales sus familiares intentaron localizarle sin conocer su paradero.

Con esta misa funeral, el mundo del toro ha querido rendir homenaje a un hombre que, aunque desarrolló gran parte de su trayectoria lejos del protagonismo de los ruedos, fue una figura fundamental para muchos profesionales. Una despedida marcada por la emoción, la unión y el recuerdo de Antonio Vázquez.