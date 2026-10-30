Curro Vázquez habla tras la muerte de su hermano Antonio en el accidente de Urda: «Es una situación muy difícil y dura»

El mundo del toro se ha volcado con Curro Vázquez tras la muerte de su hermano Antonio, apoderado del diestro Pablo Aguado, en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Han sido horas especialmente difíciles para la familia, marcadas por la incertidumbre y la angustia de no tener noticias sobre su paradero. Una vez confirmado el peor de los desenlaces, el torero ha querido agradecer públicamente las numerosas muestras de cariño que están recibiendo.

Con la emoción de quien atraviesa un momento tan delicado, Curro Vázquez ha reconocido que sus seres queridos están «viviendo una situación muy difícil y dura». También ha tenido palabras de agradecimiento para todos aquellos que se han preocupado por Antonio y han trasladado sus condolencias a la familia. «Sí, es impresionante el cariño que se ve. Que el mundo del toro tenía el cariño y el respeto que le tenían a Antonio. Gracias», ha expresado. Sus palabras ponen de manifiesto el afecto que Antonio despertaba entre compañeros, amigos y profesionales de la tauromaquia. Una figura muy vinculada a este ámbito, no solo por su relación familiar con Curro Vázquez, sino también por su trabajo como apoderado de Pablo Aguado.

La familia ha atravesado una espera especialmente angustiosa desde el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda. Durante esas horas, sus allegados trataron de localizar a Antonio y obtener información sobre su paradero. La confusión en torno a los datos disponibles aumentó la preocupación, hasta el punto de que llegaron a pensar que podía haber sido trasladado a Madrid.

Su hijo, Francisco Vázquez, relató entonces a El Mundo las dificultades que estaban encontrando para dar con él: «Hay un descontrol total. El nombre de mi padre aparece en la base de datos, pero aquí en el Hospital Universitario de Toledo, donde se informó inicialmente de que había sido localizado, no está. Nadie sabe nada. Ni la Guardia Civil. Pensamos si lo han derivado a Madrid». En medio de aquella búsqueda, Francisco Vázquez y Curro Vázquez difundieron un comunicado en el que agradecieron a los medios de comunicación, amigos y allegados el interés y el apoyo recibidos. Finalmente, este viernes se confirmó el fallecimiento de Antonio, poniendo fin a dos días de incertidumbre.

Ahora, las palabras de Curro Vázquez se han convertido también en un agradecimiento a quienes han acompañado a la familia en estas horas. El cariño recibido desde el mundo del toro ha sido especialmente significativo para los suyos, que afrontan una pérdida difícil de asimilar.