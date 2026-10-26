Jessica Goicochea estalla contra la ola de vandalismo ocurrida en Barcelona: «Es una auténtica vergüenza»

Este fin de semana, varios grupos de encapuchados han provocado incendios, saqueos y destrozos en las calles de Barcelona. La concentración fue convocada a través de las redes sociales y consiguió reunir cerca de 600 jóvenes en la plaza de Cataluña bajo el lema Instituts Indignats (que traducido al español significa Institutos indignados), inspirado en las movilizaciones estudiantiles de Francia. Como no podía ser de otra manera, las reacciones no se han hecho esperar, entre ellas las de muchos VIP que no han podido evitar mostrarse profundamente dolidos con lo ocurrido en la Ciudad Condal.

Jessica Goicoechea, modelo, influencer, diseñadora de moda y empresaria, ha utilizado su perfil oficial de Instagram para lanzar un contundente mensaje en el que deja clara su postura acerca de lo que está ocurriendo en la ciudad en la que nació. «Estoy hasta los ovarios de esta situación. Lo que está pasando en Barcelona es una auténtica vergüenza», comenzaba a escribir.

Continuaba definiendo a los autores de estos disturbios como «una panda de delincuentes y unos sinvergüenzas», ya que se habían dedicado únicamente a quemar coches, reventar escaparates, robar todo lo que pillan y atemorizar a los vecinos. Una actitud que, bajo su opinión, nada tiene que ver con una protesta. «Esto es pura delincuencia», sentenciaba. «Hay gente que se ha dejado la piel durante años para levantar su negocio y que ha visto cómo en una noche se lo destrozaban todo. Mientras tanto, los que mandan, calladitos, con sus hechos aislados y sus comunicados de mierda diciendo, como Pedrito, que es uno de los países más seguros», expresaba.

Para terminar su escrito, Goicoechea compartía con sus seguidores que no tenía ninguna duda de que, de nuevo, todos estos destrozos los volvería a pagar la sociedad. «¿Sabéis quiénes vamos a pagar los destrozos de toda esta barbarie? Sí, otra vez nosotros, con nuestros impuestos. No damos abasto para tanto impuesto», decía. Y era en ese momento cuando, aprovechando su intervención en el universo 2.0, hacía un llamamiento a los políticos. «Dejad de mirar hacia otro lado. Haced vuestro puto trabajo. Proteged a quien vive, trabaja y paga impuestos aquí. Y quien roba, quema y destroza, pague hasta el último euro, cumpla cárcel y caiga sobre ellos todo el peso de la ley. ¡Basta ya!, concluía.

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Los incidentes han dejado un balance de 128 personas detenidas por desórdenes públicos, de las cuales 72 son menores de edad, según los últimos datos facilitados por los Mossos d’Esquadra. Además, los altercados han provocado heridas a 14 agentes, cuatro de ellos de gravedad. A los daños personales se suman los destrozos materiales, con un total de 23 establecimientos comerciales que han sufrido actos de vandalismo durante los disturbios.