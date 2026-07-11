Irene Rosales rompe su silencio sobre el impactante estado de Cantora: «Da pena verla así»

La imagen del clan Pantoja no atraviesa precisamente su mejor momento y, desde que salieron a la luz las imágenes del estado actual de Cantora, la situación no ha hecho más que empeorar. La que durante décadas fue una de las fincas más icónicas de la crónica social española se encuentra mucho peor de lo que muchos imaginaban y las imágenes han provocado un auténtico terremoto entre los seguidores de la familia. Pero no es lo único. Desde COOL también pudimos descubrir que la vivienda que Isabel Pantoja poseía en El Rocío presenta un estado muy alejado del que muchos podrían esperar, con escasa limpieza e incluso restos de comida tirados por el suelo. Las reacciones no se han hecho esperar y la última en pronunciarse ha sido Irene Rosales.

Lo cierto es que, en los últimos meses, el apellido Pantoja no ha dejado de ocupar titulares. La sorpresa llegaba cuando se conocía la noticia de que Kiko Rivera, tras su ruptura sentimental y el inicio de su relación con su actual pareja, Lola García, había protagonizado un acercamiento con su madre, Isabel Pantoja. Una situación que llamó especialmente la atención si se tiene en cuenta que no hace demasiado tiempo el DJ llegó a calificar a la tonadillera como una «mala abuela».

Isa Pantoja, por su parte, reconoció en un plató de televisión que su madre se había puesto en contacto con ella e incluso se llegó a especular con una posible reconciliación entre ambas. Sin embargo, el esperado acercamiento nunca terminó de producirse y la relación continúa siendo igual de distante y complicada que en los últimos años.

Cuando sale a relucir el nombre de Cantora, la curiosidad es inevitable. El último miembro del clan que visitó la finca antes de su venta a un comprador extranjero fue precisamente Kiko Rivera. Su presencia allí estuvo rodeada de polémica y así lo relató la guardesa de la propiedad durante su intervención en el programa ¡De Viernes!. Durante la emisión se mostró un vídeo en el que el DJ protagonizaba un tenso momento y mantenía una conversación con su tío, Agustín Pantoja. En el centro de la discusión se encontraba una maleta que Isabel Pantoja necesitaba recuperar y cuyo contenido nunca llegó a trascender. Poco después, varios vehículos vinculados a las pertenencias de Paquirri abandonaban la finca junto a un camión cargado con diferentes enseres.

A pesar de que al propio Kiko Rivera le impactó especialmente el estado de la piscina, que describió como «llena de maleza y hierbas», Irene Rosales no parece compartir el dramatismo que han despertado las imágenes. «Yo creo que se le está dando mucho bombo, pero es lo normal cuando dejas una casa. Ha sido muy vivida y hay un deterioro porque es una casa muy grande, que necesita mucho trabajo», explicaba la colaboradora, intentando poner contexto a la situación.

Lejos de alimentar la polémica, la exmujer del DJ quiso aportar una visión mucho más sentimental de lo que representa Cantora para la familia. «Yo he estado ahí y la he visto muy llena de vida. Verla así impacta mucho. Los bonitos recuerdos se los llevan ellos y da pena, pero más pena les estará dando a ellos», confesaba visiblemente afectada.

Por otro lado, Irene Rosales tampoco quiso entrar a valorar las recientes declaraciones de cariño que Kiko Rivera dedicó públicamente a su actual pareja, Lola García. «Es que yo no tengo nada que ver ahí. Me parece muy bien, si ha hecho eso me parece muy bien. No puedo contestarte otra cosa», zanjaba, dejando claro que prefiere mantenerse completamente al margen de la nueva etapa sentimental del padre de sus hijas.