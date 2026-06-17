La inesperada profesión de una de las concursantes más conocidas de ‘Gran Hermano’: «Quitarles los traumas»

Durante años fue uno de los rostros más famosos de Gran Hermano. Su personalidad arrolladora, sus enfrentamientos dentro de la casa y una imagen que no dejaba indiferente a nadie la convirtieron en uno de los personajes más comentados del concurso. Sin embargo, tras abandonar el reality, desapareció prácticamente por completo de la vida pública.

Ahora, 17 años después de su última aparición televisiva, Ana Toro ha reaparecido por sorpresa para contar cómo ha cambiado su vida y revelar una profesión que pocos habrían imaginado.

La ex concursante ha participado en el programa El tiempo justo, donde intervino en directo para explicar cuál es su realidad actual, muy alejada de los platós y de la exposición mediática que marcó una etapa de su vida. Su testimonio ha permitido descubrir una faceta desconocida para muchos espectadores y ha puesto de manifiesto el profundo giro que ha dado a su trayectoria.

Ana Toro formó parte de la edición de Gran Hermano emitida en 2008. Aunque su permanencia en la casa de Guadalix de la Sierra no fue especialmente larga, logró convertirse en una de las concursantes más comentadas gracias a su carácter directo y a las tensiones que protagonizó con algunos compañeros.

Compartió experiencia con participantes que más tarde alcanzarían una enorme popularidad dentro del universo televisivo, como Iván Madrazo, ganador de aquella edición, Almudena Martínez, conocida como «Chiqui», o Liz Emiliano. Aquella convivencia, seguida por millones de espectadores, la situó durante meses en el centro de la actualidad televisiva.

Sin embargo, una vez terminada la aventura, la notoriedad obtenida en el concurso no se tradujo en nuevas oportunidades profesionales. Por el contrario, según ha relatado en varias ocasiones, la fama derivada de su participación en el reality acabó teniendo consecuencias negativas en distintos ámbitos de su vida.

De la publicidad a la psicología

Lejos de la imagen que muchos conservan de ella, Ana Toro ha desarrollado durante los últimos años una trayectoria completamente diferente. Tras abandonar el foco mediático, decidió centrarse en su formación y en unas metas profesionales que nada tenían que ver con el entretenimiento televisivo.

Durante su intervención explicó que actualmente reside en Astorga, ciudad a la que se trasladó después de abandonar Granada. El motivo de la mudanza estuvo relacionado principalmente con cuestiones económicas. Según relató, el elevado coste de la vivienda en la ciudad andaluza la llevó a replantearse su futuro y a buscar un entorno que le permitiera desarrollar nuevos proyectos laborales.

Fue entonces cuando apostó por ejercer como psicóloga, una profesión que se ha convertido en una parte fundamental de su día a día. No obstante, su actividad actual va mucho más allá de la consulta tradicional y ha encontrado una vía muy particular para aplicar sus conocimientos.

El rescate y la rehabilitación de aves

La faceta que más ha llamado la atención tras su reaparición pública está relacionada con el trabajo que realiza con animales, especialmente con loros y otras aves que han sufrido situaciones de abandono o malos tratos.

Según explicó, dedica buena parte de su tiempo a rescatar ejemplares que han vivido durante años en condiciones inadecuadas, muchas veces encerrados en espacios reducidos y sometidos a situaciones que terminan afectando a su comportamiento. Su objetivo consiste en rehabilitarlos y ayudarlos a recuperar la confianza en las personas.

Durante la entrevista describió cómo aplica conocimientos relacionados con la psicología y el comportamiento para intervenir en estos casos. A su juicio, muchos de los problemas que presentan estos animales no responden a conductas agresivas innatas, sino al miedo acumulado tras experiencias negativas con seres humanos.

Ana sostiene que, detrás de muchos comportamientos considerados problemáticos, existen situaciones de estrés, inseguridad o abandono. Por ello, trabaja para que los animales vuelvan a sentirse seguros antes de iniciar el proceso de búsqueda de una nueva familia. «Me dedico a rescatar aves y quitarles los traumas», ha explicado con gran ilusión.

Su vivienda se ha convertido en un refugio temporal para numerosas aves. Allí permanecen durante semanas o incluso meses hasta completar su recuperación. Una vez alcanzado ese objetivo, se encarga personalmente de encontrar hogares adecuados para garantizar que no vuelvan a atravesar situaciones similares.

Los años más difíciles tras la fama

Detrás de esta nueva etapa existe una historia marcada por importantes dificultades personales y económicas. La propia Ana Toro ha hablado en varias ocasiones de los problemas que afrontó después de abandonar Gran Hermano, una experiencia que, según ha asegurado públicamente, condicionó de forma decisiva su futuro profesional.

Tras su paso por el programa intentó retomar su actividad como publicista, profesión que ejercía antes de entrar en la casa. Sin embargo, siempre ha sostenido que la fama dificultó su regreso al mercado laboral y limitó sus oportunidades de empleo.

La situación alcanzó uno de sus momentos más delicados durante la pasada década. En una intervención televisiva realizada en 2013 explicó que una inversión inmobiliaria terminó convirtiéndose en una pesada carga económica que la llevó a una situación límite. Incapaz de vender o alquilar la vivienda que había adquirido, tuvo que desprenderse de numerosas pertenencias para hacer frente a las deudas.

Con el paso de los años, Ana Toro ha conseguido reconstruir su vida lejos de los focos. Su regreso a la televisión ha servido para mostrar una realidad completamente distinta a la que conocieron los espectadores en 2008.