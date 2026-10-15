La importante frase de Guti sobre la vivienda y sus inversiones: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

José María Gutiérrez, más conocido como Guti, es recordado por su trabajo como futbolista con el que se labró una carrera de éxito no sólo a nivel profesional, sino también económico, y de ello ha hablado explicando en concreto cómo utilizó sus primeros sueldos en el Real Madrid para poder ayudar a su familia, explicando también las inversiones que ha hecho a lo largo de la vida para poder tener una buena situación económica, especialmente en el mercado inmobiliario.

Todo lo ha contado en Bajo los palos, el pódcast de Iker Casillas, donde ha reconocido que una de sus primeras decisiones cuando comenzó a ganar dinero fue la de ayudar a sus padres. «Lo primero que hice fue comprar un coche a mi padre y una casa a mis padres», ha explicado el excentrocampista.

Guti cuenta qué hizo con su primer sueldo en el Real Madrid

Los comienzos de Guti en el fútbol fueron bastante diferentes a la etapa que vivió posteriormente como jugador del primer equipo. Antes de conseguir un contrato importante, el madrileño pasó por las categorías inferiores del Real Madrid, donde empezó a cobrar sus primeros sueldos. De hecho ha recordado ese periodo de su vida en el pódcast de su amigo Casillas y ha hablado del que fue su primer contrato con el club blanco. «El primer contrato que me hace el Real Madrid me lo hace de juvenil, en el Juvenil A. Me hace un contrato de 6.000 euros al año y me compro un móvil», ha contado.

Sin embargo, todo cambió al lograr llegar al primer equipo ya que evidentmente, sus ingresos aumentaron, llevando a compras más importantes. Su principal prioridad en aquel momento fueron sus padres, a quienes les quiso agradecer los esfuerzos que habían hecho para que pudiera cumplir su sueño de convertirse en futbolista. El exmadridista ha recordado que su madre tuvo que dejar de trabajar en el turno de tarde para poder llevarlo a los entrenamientos entre semana. Una decisión que afectó a la organización familiar y que permitió que Guti continuara formándose en las categorías inferiores del club blanco.

Por eso, cuando su situación económica mejoró, decidió comprar un coche para su padre y una vivienda para su familia. No ha especificado cuánto le costaron ambas adquisiciones, pero sí ha dejado claro que fueron sus primeras prioridades cuando empezó a disponer de ingresos importantes.

Las inversiones de Guti para vivir después del fútbol

Su carrera continuó avanzando hasta consolidarse en el primer equipo del Real Madrid, donde permaneció durante 17 temporadas. Durante aquellos años, sus contratos fueron mejorando y pudo destinar parte de sus ganancias a otras inversiones que con los años le han servido para poder retirarse sin necesidad de tener preocupaciones económicas. De hecho, el ex jugador considera que ha sabido administrar bien sus ingresos y reconoce que invertir correctamente ha sido una de las decisiones más importantes que tomó mientras jugaba.

«No he sido un tío que ha ganado mucho dinero dentro del fútbol, pero sí es verdad que lo he invertido bien y que, gracias a Dios, pues puedo vivir bien», ha asegurado durante su conversación con Iker Casillas. El excentrocampista no ha revelado la cantidad de dinero que tiene ahorrada ni el valor actual de sus inversiones. Tampoco ha ofrecido detalles sobre los ingresos que obtiene de sus propiedades. Lo que sí ha explicado es que siempre ha tenido una especial predilección por los inmuebles, un sector en el que se siente cómodo a la hora de invertir.

No es la primera vez que habla públicamente de esta cuestión. En una entrevista concedida anteriormente a Vozpópuli, Guti ya explicó por qué prefería invertir en propiedades inmobiliarias frente a otras alternativas. «Para mí, lo más fácil son inmuebles, casas y locales. Todo ese tipo de cosas funcionan muy bien y sabes que siempre lo vas a tener ahí», señaló entonces.

Las viviendas y los locales comerciales se han convertido así en los activos que prefiere para gestionar el patrimonio que pudo conseguir durante su etapa como profesional. Y aunque no ha detallado cuántas propiedades posee, sus declaraciones dejan clara su preferencia por este tipo de inversiones. Por otro lado, el exjugador tampoco ha concretado si actualmente mantiene todas las propiedades que adquirió durante su carrera o si ha realizado nuevas operaciones inmobiliarias después de retirarse.

Lo que sí ha reconocido es que está satisfecho con las decisiones económicas que ha tomado. Después de pasar 17 temporadas en el primer equipo del Real Madrid, Guti puede disfrutar de una situación económica que, según sus propias palabras, le permite vivir bien. Y aunque ahora habla de inversiones y de patrimonio, no ha olvidado que una de sus primeras grandes compras fue lavivienda que adquirió para sus padres después de años acompañándolo a los entrenamientos y ayudándolo a abrirse camino en el fútbol.