Julio Iglesias se queda con la casa que compró en Ourense: «Ni se ha vendido ni se va a vender»

La casa que Julio Iglesias compró en Ourense vuelve a dar un giro inesperado. Después de que la inmobiliaria de lujo Lucas Fox anunciase su salida al mercado el pasado verano, la propiedad ha desaparecido de los anuncios inmobiliarios. La decisión había despertado rumores sobre una posible venta, pero el entorno del artista ha aclarado que la vivienda continúa siendo suya y que no hay intención de desprenderse de ella. «Ni se ha vendido ni se va a vender», aseguró Toncho Navas, persona de confianza del cantante, en declaraciones recogidas por Informalia.

La finca, situada en el municipio ourensano de Piñor, fue adquirida por Julio Iglesias en junio de 2025. La compra respondía a un deseo personal: reencontrarse con la tierra de sus antepasados y recuperar el vínculo con Galicia, de donde procedía su padre, el doctor Julio Iglesias Puga. La propiedad se encuentra cerca de A Peroxa, localidad de origen de su familia paterna.

Una casa de lujo con raíces gallegas

La vivienda reúne las características de una residencia exclusiva. Cuenta con siete dormitorios, trece cuartos de baño, amplios jardines, piscina y un lago artificial. Además, está construida sobre los terrenos de un antiguo pazo, lo que refuerza su singularidad arquitectónica y su conexión con el entorno gallego.

Tras la adquisición comenzaron los trabajos de acondicionamiento y reforma para adaptar la finca a las necesidades de la familia. La piscina era uno de los elementos destacados, ya que los ejercicios en el agua resultan útiles para el cantante debido a sus problemas de movilidad.

En un primer momento, Iglesias se mostró entusiasmado con la compra y llegó a anunciar que viajaría a Galicia durante el verano para disfrutar de su nueva residencia. «Yo ya me siento gallego», afirmó entonces. Sin embargo, aquella visita nunca llegó a producirse. Ni él ni su esposa, Miranda Rijnsburger, han acudido por ahora a la propiedad, según las informaciones publicadas sobre el caso.

Un proyecto marcado por los cambios de planes

La posibilidad de vender la casa comenzó a comentarse a finales de 2025, apenas unos meses después de hacerse pública la compra. La distancia, la organización de la vida familiar y las dificultades para incorporar Galicia a una agenda repartida entre distintos países habrían contribuido a generar dudas sobre el proyecto.

Finalmente, en julio de 2026, la vivienda apareció en el catálogo de Lucas Fox. Su retirada posterior ha vuelto a cambiar el rumbo de la historia, aunque todavía no está claro si Iglesias tiene previsto instalarse allí o reservar la finca para futuras estancias.

Quien sí podría conocer próximamente la propiedad es su hijo Julio José Iglesias. El cantante, de 53 años, tiene actuaciones programadas en Vigo y A Coruña los días 24 y 25 de octubre, respectivamente, dentro de la gira Julio Iglesias Experience. En una entrevista con Informalia, dejó abierta la posibilidad de dormir en la casa de su padre durante esas fechas.