Los gallegos no lo saben, pero el refugio de Óscar Puente es una aldea en Galicia: «Allí pasé los mejores veranos de mi vida»

La trayectoria política de Óscar Puente siempre ha sido muy polémica, pero sus últimos errores han cruzado todos los límites. Los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, con sus consecuencias humanas y las preguntas todavía pendientes sobre la seguridad y el estado de las infraestructuras, han situado su gestión al frente de Transportes en el centro del debate.

Al margen de esa actualidad política, hay un lugar de Galicia al que Puente ha hecho referencia en distintas ocasiones y que forma parte de su historia personal. Se trata de una diminuta aldea situada en la comarca de Sarria, en la provincia de Lugo. Allí nació su padre en 1939 y allí se encuentran algunos de los recuerdos familiares que el ex ministro ha conservado a lo largo de los años.

La aldea donde comenzó todo

La relación de Óscar Puente con esta localidad tiene su origen en la historia de su padre, también llamado Óscar Puente. Nacido en 1939 en una familia humilde, creció en un entorno rural en el que las oportunidades eran escasas. Apenas pudo acudir a la escuela y desde muy joven tuvo que trabajar cuidando ganado en los montes de la zona.

Con 15 años abandonó Galicia para buscar un futuro mejor. Su recorrido le llevó primero a Madrid y posteriormente a Valladolid, ciudad en la que terminó estableciéndose y formando su familia. A pesar de la distancia, nunca perdió el vínculo con la tierra que le había visto nacer.

El propio Óscar Puente ha compartido algunos detalles de esa historia familiar en sus redes sociales. «Mi padre nació en 1939 en una aldea de Lugo. Dos casas. Apenas fue a la escuela», comentó en una ocasión.

Sin embargo, la emigración no supuso una ruptura definitiva con sus raíces. Su padre mantuvo vivas algunas de las tradiciones gallegas, aprendió a tocar la gaita y llegó a fundar una banda en Valladolid. Una forma de conservar una parte de su identidad pese a haber desarrollado su vida lejos de Galicia.

Óscsar Puente y Galicia

El vínculo de Óscar Puente con Galicia no se limita a la historia de su padre. El político también conserva recuerdos propios de los veranos que pasó en la comunidad durante su infancia y adolescencia. De hecho, en una entrevista concedida a La Voz de Galicia, reconoció que aquella etapa ocupa un lugar destacado en su memoria.

«Allí pasé los mejores veranos de mi vida», aseguró al referirse a Galicia. Según explicó, suele regresar a la comunidad al menos dos veces al año, una costumbre que le permite mantener el contacto con los lugares y las personas que forman parte de su historia.

Entre las imágenes que conserva de aquellas visitas aparecen las escenas de la vida rural de su padre y los recuerdos de sus familiares. «Se me viene a la cabeza la imagen de mi padre con el ganado y las fotos en el carro con mi tío Julio», contó al evocar aquellos años.

También ha explicado qué elementos relaciona con la comarca de Sarria cuando piensa en sus raíces. «Cuando pienso en Sarria me imagino los carballos, los roxós, el chorizo, la lumbre… En definitiva, la vida del campo. Con su encanto y su sabor», recordó.

El entorno rural de Sarria

La comarca de Sarria conserva buena parte del paisaje tradicional del interior de Lugo. Prados, montes, pequeñas explotaciones agrícolas y núcleos de población dispersos caracterizan una zona en la que el ritmo de vida mantiene diferencias evidentes respecto al de las grandes ciudades.

Su ubicación permite acercarse a algunos de los principales atractivos de la provincia. Entre ellos destacan la iglesia de Santiago de Barbadelo y el monasterio de Samos, dos enclaves vinculados a la historia y al patrimonio del Camino de Santiago.

La presencia del Camino Francés también ha marcado durante décadas la actividad de esta comarca, que recibe cada año a numerosos peregrinos procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

Los recuerdos del exministro se extienden igualmente hacia la costa lucense. Parte de su familia paterna reside en localidades como Burela, San Pedro de Benquerencia y Foz, donde pasó temporadas durante su juventud. Las reuniones con sus primos, los días de playa y las noches de verano forman parte de esa memoria que ha relatado públicamente.

Ahora, después de abandonar el Ministerio de Transportes en medio de una profunda crisis ferroviaria, ese refugio gallego vuelve a situarse en el contexto de su trayectoria personal. Mientras las responsabilidades políticas de su gestión quedan sujetas al debate público, la aldea lucense continúa formando parte de una historia familiar que comenzó mucho antes de que su apellido adquiriese protagonismo en la actualidad española.