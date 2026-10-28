Cayetano Martínez de Irujo ha vuelto a pronunciarse sin rodeos sobre la actualidad política. El aristócrata ha compartido un duro mensaje en su cuenta de Instagram dirigido a Óscar Puente, ministro de Transportes, tras el grave accidente ferroviario registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda. Un siniestro que ha conmocionado al país y que ha vuelto a situar la seguridad ferroviaria en el centro del debate público.

Acompañando su publicación con una imagen del lugar del accidente, Cayetano ha arremetido contra el responsable de Transportes, al que reprocha su actitud y su manera de ejercer el cargo. «Óscar Puente, evidentemente sin categoría ni rango para el puesto que ostenta», comienza escribiendo el hijo de la duquesa de Alba, antes de lanzar una serie de acusaciones contra el ministro.

El aristócrata también critica su comportamiento en las redes sociales, donde considera que mantiene una actitud que no se corresponde con la responsabilidad institucional que desempeña. «Una persona que carece de vergüenza, con una osada y frenética forma de comportamiento donde se dedica a Twitter de forma macarra a los demás, a dar lecciones…», continúa en su mensaje.

Cayetano pide la dimisión del ministro

Sin embargo, el momento más contundente de la publicación llega cuando el aristócrata reclama que Óscar Puente reflexione sobre su responsabilidad política ante la tragedia. «Desde hoy ya debería a empezar a examinar su conciencia ante un segundo gravísimo accidente con cantidad de muertos indirectamente en su responsabilidad», sostiene.

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Cayetano va un paso más allá y concluye su escrito con una petición explícita de dimisión. «Sr. Puente, dimita», sentencia, antes de comparar su situación con la de otros compañeros que, según señala, sí han abandonado sus puestos tras recibir críticas por su gestión. «Al igual que ha hecho algún compañero suyo al cual usted ha criticado, pues en este caso siga su ejemplo», añade, defendiendo que dar ese paso sería «un acto de mínima decencia profesional y moral».

Sus palabras reflejan la indignación que ha provocado el accidente y abren un nuevo frente de críticas contra el ministro en un momento especialmente delicado para el transporte ferroviario español.

Eugenia Martínez de Irujo se suma a las condolencias

Sobre el accidente ferroviario también se ha pronunciado Eugenia Martínez de Irujo. La madre de Tana Rivera ha compartido una publicación en sus redes donde ha mostrado sus condolencias a las familias de las víctimas.

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Un accidente que vuelve a poner el foco en Transportes

El siniestro se ha producido en el entorno de Urda, en la provincia de Toledo, donde se ha registrado una colisión entre dos trenes. Las primeras informaciones apuntan a un balance de víctimas mortales y numerosos heridos, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona y las autoridades recaban información para esclarecer lo sucedido.

Óscar Puente conoció la noticia poco antes de intervenir en un foro internacional de infraestructuras y canceló su participación para desplazarse hasta el lugar de los hechos, según informó Europa Press.

Por el momento, las causas del accidente y las posibles responsabilidades deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes. Las críticas de Cayetano Martínez de Irujo constituyen, por tanto, una valoración personal sobre la responsabilidad política del ministro, no una conclusión sobre las causas técnicas del siniestro.

Con esta publicación, el aristócrata vuelve a situarse en el debate público y deja clara su postura: considera que la gravedad de lo ocurrido exige explicaciones y que Óscar Puente debería plantearse abandonar su cargo.