Camarón de la Isla, cantaor y leyenda del flamenco: «Siempre están hablando de mí, eso es bueno. Señal que me alarga la vida”

Camarón de la Isla fue mucho más que un cantaor. José Monje Cruz se convirtió en una de las grandes figuras de la cultura española del siglo XX y en uno de los artistas que más profundamente transformaron el flamenco. Casi tres décadas después de su muerte, su nombre continúa presente, su música sigue escuchándose y su figura mantiene intacta una capacidad de fascinación que trasciende generaciones.

El propio Camarón parecía entender que la verdadera medida de un artista estaba también en aquello que ocurría después de su desaparición. «Siempre están hablando de mí, eso es bueno. Señal que me alarga la vida», afirmó en una de sus frases más recordadas.

Con el tiempo, estas palabras han adquirido un significado especial: el cantaor sigue siendo objeto de conversación, estudio y admiración y su legado permanece como una referencia imprescindible para entender la evolución del flamenco.

Una infancia marcada por el cante

José Monje Cruz nació en San Fernando (Cádiz) y creció en el seno de una familia humilde. Su padre era herrero y su madre, canastera, también tenía una estrecha relación con el cante. De ella aprendió buena parte de los fundamentos que después marcarían su trayectoria. El propio Camarón recordaría su manera de cantar con una admiración absoluta: «Cantaba pa’rabiar, puedo presumir de haberlo aprendido todo de ella».

Su relación con la música comenzó cuando apenas tenía cinco años, edad a la que participó en una actuación escolar. Dos años después, el cante comenzó a convertirse en algo mucho más serio. La muerte de su padre obligó a la familia a afrontar una situación económica complicada y el pequeño José empezó a cantar con mayor frecuencia en tabernas, trenes y calles, contribuyendo así a la economía familiar.

Aquellos primeros años fueron también los de una formación alejada de los escenarios convencionales. Camarón aprendió escuchando, observando y compartiendo espacios con algunos de los nombres fundamentales del flamenco. Antes de alcanzar la fama, ya había adquirido una experiencia que resultaría decisiva para su futuro.

El lugar donde empezó todo

Los orígenes de la leyenda están estrechamente ligados a San Fernando y a la Venta de Vargas, un establecimiento por el que durante los años sesenta pasaron algunas de las grandes figuras del cante jondo. Su hermano Manuel trabajaba allí y José acudía con frecuencia al local.

La Venta se convirtió en uno de los lugares esenciales de su aprendizaje. Allí tuvo la oportunidad de escuchar a artistas como La Perla de Cádiz y Manolo Caracol, dos referentes que dejaron una huella importante en su formación. También fue decisiva la relación con María Picardo, responsable del establecimiento, que llegó a tratar al joven cantaor como a un hijo.

En aquel ambiente, Camarón podía aparecer de manera espontánea para cantar o tocar. No necesitaba todavía grandes escenarios para demostrar sus condiciones. La tradición estaba a su alrededor y él absorbía todo lo que escuchaba.

Entre las voces que admiró también estuvieron La Niña de los Peines y La Perla de Cádiz, mujeres a las que consideraba auténticas referencias del flamenco. De ellas, como de otros maestros, tomó elementos que después incorporaría a una personalidad artística completamente propia.

El encuentro decisivo con Paco de Lucía

Cuando Camarón llegó primero a Málaga y posteriormente a Madrid, ya llevaba una parte importante del camino recorrido. La capital, sin embargo, sería determinante para convertir aquel talento en una carrera profesional de primer nivel.

En Torres Bermejas, uno de los tablaos más conocidos de Madrid, conoció a Paco de Lucía. Tenían 18 y 21 años respectivamente y compartían un profundo conocimiento de la tradición flamenca. El encuentro entre ambos acabaría dando lugar a una de las colaboraciones más importantes de la historia del género.

Juntos iniciaron una etapa decisiva. Sus primeros trabajos discográficos llamaron la atención por combinar virtuosismo, conocimiento de la tradición y una cierta voluntad de romper límites. Aquellos discos mantenían todavía una clara conexión con el flamenco más ortodoxo, pero la personalidad de Camarón comenzaba a hacerse cada vez más evidente.

De la tradición a la renovación

Durante aquellos primeros años, Camarón publicaba prácticamente un disco por año. Su evolución fue rápida y, en 1973, llegó su quinto álbum, el primero en el que no contó con Paco de Lucía. El cambio reflejaba también la progresiva construcción de una identidad artística propia.

Con el tiempo, Camarón terminaría convirtiéndose en uno de los principales responsables de la renovación del flamenco. Su trayectoria no supuso un simple abandono de la tradición, sino una manera diferente de acercarse a ella. Conocía profundamente el cante antiguo y, precisamente por eso, pudo explorar nuevos caminos sin perder el vínculo con sus raíces.

Una personalidad arrolladora

Quienes conocieron al cantaor suelen coincidir en describirlo como tímido, introvertido, melancólico y profundamente humilde. Pese a la dimensión que alcanzó su figura, Camarón prefería ser tratado como uno más y no parecía sentirse cómodo con la enorme mitología que terminó construyéndose alrededor de él.

Esa contradicción acompañó buena parte de su vida: un hombre que buscaba la normalidad convertido, casi sin pretenderlo, en un icono. Su figura trascendió el ámbito estrictamente musical hasta convertirse en uno de los grandes símbolos de la cultura gitana contemporánea y en una referencia para generaciones posteriores de artistas.

Casi 30 años después de su muerte su mito continúa vivo. Se sigue hablando de Camarón, se siguen escuchando sus discos y se continúa estudiando su influencia. Su voz forma ya parte de la memoria cultural de varias generaciones y su figura permanece como una de las más grandes que ha dado el flamenco en el siglo XX.