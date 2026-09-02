El calvario de Laura Matamoros tras inyectarse esperma de salmón en la cara: «Pensaba que iba a explotar»

Laura Matamoros ha preocupado a sus más de 900.000 seguidores de Instagram tras contar que ha sufrido un revés de salud a causa de un retoque estético que se realizó hace justo un año. Tal y como narrado, el pasado 2025 se inyectó polinucleótidos, unas moléculas biocompatibles derivadas del ADN de salmón y que generalmente suelen extraerse de su esperma. El objetivo no era otro que usarlas como bioestimuladores para regenerar la piel desde el interior y frenar el envejecimiento y, aunque en un principio pareció funcionar, ahora le ha dado una reacción alérgica que le ha obligado a acudir a urgencias.

«Llevo un mes de médicos y de medicación, en concreto corticoides, antibióticos y diuréticos muy fuertes para bajar la inflamación… Hasta que un médico especialista supo diagnosticar lo que me pasaba. No os imagináis mis días en urgencias, mi cara y mi preocupación porque cada día que me levanto es una puñet*** lotería», explicaba.

Aprovechando su intervención, Laura ha querido lanzar un consejo a sus seguidores. Y es que, aunque ella nunca ha negado haberse sometido a diferentes tratamientos estéticos, lo cierto es que no todos han sido buenas experiencias. «Mi consejo es que podéis hacer lo que queráis con vuestro cuerpo. Pero mucho cuidado. Porque tu cuerpo no tiene por qué responder mal inmediatamente al tratamiento o responde como el mío… Pero este se lo va a volver a poner quien yo os diga», sentenciaba.

Detallando aún más los efectos secundarios a los que ha tenido que hacer frente en los últimos días, Laura aseguraba que «literalmente se le hinchó la cara como pez globo». «Tenía una inflamación que me dolía desde el paladar hasta la cabeza. Parecía que me iba a explotar», escribía. Además, también ha querido señalar que el médico especialista que consiguió averiguar lo que le ocurría y que, desde entonces, lleva su caso, está en el Hospital Ruber Internacional.

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Por ahora, Laura Matamoros no ha vuelto a actualizar cómo se encuentra, por lo que habrá que esperar a que vuelva a comunicarse con sus seguidores para conocer si, después de los antibióticos que está tomando y las recomendaciones médicas que está siguiendo, ha puesto fin a este calvario.

Al mismo tiempo, la colaboradora de televisión tampoco ha querido revelar cuánto le costó el tratamiento, pero según varios portales, el precio medio de estas inyecciones oscila entre los 250€ y 450€ por sesión en España. Siempre dependiendo de la clínica elegida y el producto que se utilice. El procedimiento se considera poco invasivo porque tan solo consiste en microinyecciones repartidas por las zonas del rostro. No obstante, no deja de tener riesgos que, en algunos pacientes, como ha sido el caso de Laura, aparecen bastante tiempo después.