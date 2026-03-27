Laura Matamoros destapa el infierno que vivió con Benji Aparicio: «Era un castigo constante»

Laura Matamoros ha hablado sin rodeos sobre la etapa más dura de su relación con Benji Aparicio, padre de sus dos hijos. La influencer recuerda una convivencia marcada por el desgaste y admite que el final de aquella historia llegó en uno de los momentos más frágiles de su vida.

Matamoros ha vuelto a abrir uno de los capítulos más delicados de su vida sentimental al recordar cómo vivió la ruptura con Benji Aparicio, padre de sus hijos Matías y Benjamín. La influencer, que durante años mantuvo una relación marcada por las idas y venidas con el empresario hostelero, ha puesto ahora palabras al desgaste que arrastraba y ha reconocido que aquella etapa estuvo muy lejos de la imagen idílica que muchas veces se proyectaba desde fuera.

Según ha contado, el deterioro de la relación fue tal que la convivencia terminó convirtiéndose en una situación insostenible. Laura ha recordado que se enteró de su segundo embarazo cuando la pareja ya atravesaba una crisis muy seria y que, de hecho, ambos habían decidido separarse poco antes de conocer la noticia. Aquel momento, lejos de reconducir la situación, acentuó todavía más la complejidad emocional de una etapa que ella define ahora como especialmente dura.

La hija de Kiko Matamoros se ha sincerado asíen una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, donde ha relatado que ese periodo estuvo marcado por una fuerte carga psicológica y por la necesidad de pedir ayuda profesional. En su testimonio, la influencer explica que necesitó tratamiento para afrontar el proceso y recuperar la estabilidad después de una ruptura que la golpeó cuando estaba especialmente vulnerable. Su relato deja ver hasta qué punto la maternidad y el final de la relación quedaron unidos en uno de los momentos más difíciles de su vida adulta.

En esa reconstrucción de los hechos, Laura no esconde que durante mucho tiempo intentó sostener una historia que ya estaba rota. La relación con Benji Aparicio estuvo marcada por varias crisis y posteriores reconciliaciones, un patrón que terminó agotando a la pareja hasta desembocar en una separación definitiva. Pese a ello, ambos siguen vinculados por sus hijos y han tratado de mantener una relación cordial por el bienestar de los pequeños.

Laura también ha dejado claro que el paso del tiempo le ha permitido mirar atrás con otra perspectiva. Donde antes hubo confusión, hoy identifica una etapa de sufrimiento que no quiere repetir. Sus palabras reflejan el cambio de posición desde el que habla ahora: ya no desde la incertidumbre del momento, sino desde una distancia que le permite nombrar lo que vivió y asumir que aquella relación se rompió mucho antes de que se hiciera oficial.

La influencer afronta en la actualidad una vida centrada en sus hijos y en sus proyectos personales, alejada de aquel bucle sentimental que durante años condicionó buena parte de su estabilidad. Al recordar la ruptura con Benji Aparicio, Laura Matamoros no reabre una vieja historia por nostalgia, sino para explicar desde qué lugar cayó y desde cuál ha conseguido levantarse.