Beret no levanta cabeza: Starlite se suma a la oleada de cancelaciones tras la denuncia por presunta agresión sexual

El concierto de Beret en Starlite Marbella, previsto para el próximo 29 de julio, ha sido cancelado de forma definitiva. La actuación, una de las más esperadas dentro de la programación de Starlite Occident Marbella, se suma así a la larga lista de conciertos cancelados de Beret desde que el cantante sevillano fue denunciado por una presunta agresión sexual y posteriormente detenido el pasado mes de junio.

La cancelación ha estado rodeada de distintas versiones. Desde la organización de Starlite Occident Marbella sostienen que la decisión responde exclusivamente a la agenda del artista y que se trata de una cancelación «ajena a la organización». Según han explicado a Europa Press, Beret habría cancelado el resto de su gira, motivo por el que también desaparece su actuación del cartel del festival malagueño. Sin embargo, el Servicio de Atención y Protección a la Mujer del Equipo de Atención a la Mujer (EAM) ofrece una explicación distinta. El organismo había remitido un escrito al Ayuntamiento de Marbella solicitando la suspensión del contrato del concierto y la revisión de cualquier vinculación institucional con el festival en todo aquello relacionado con el uso de suelo público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Urbania Entertainment (@urbaniaentertainment)

En su petición argumentaba que cualquier actividad desarrollada en espacios públicos debe respetar los principios de igualdad, no discriminación, defensa de los derechos fundamentales de las mujeres y prevención de la violencia machista, valores que, recuerdan, deben inspirar la actuación de las administraciones públicas.

Sea cual sea el origen de la decisión, lo cierto es que el concierto de Beret en Marbella ha desaparecido definitivamente de la programación y la venta de entradas ya ha sido cerrada.

La gira de Beret, prácticamente desmantelada

La suspensión del concierto de Beret en Starlite Marbella no es un caso aislado. En las últimas semanas la gira Lo bello y lo roto ha ido perdiendo fechas de forma progresiva. Entre los conciertos cancelados de Beret figuran actuaciones previstas en Elche, Armilla (Granada), Rubí (Barcelona), Tavernes de la Valldigna (Valencia), Monforte de Lemos (Lugo), Alicante, Jerez de la Frontera, Alcalá de Henares, Don Benito (Badajoz) y el Gran Canaria Sum Festival, entre otros eventos que han ido comunicando la suspensión de sus actuaciones.

En algunos casos, como ocurrió en Elche, fueron los propios ayuntamientos quienes decidieron cancelar la contratación del artista apenas un día después de conocerse su detención. En otros, los promotores han atribuido la cancelación a decisiones relacionadas con la agenda del cantante.

A día de hoy únicamente permanece anunciado su nombre en el cartel del festival L’Arena Music Experience, en Asturias, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre si esa actuación terminará celebrándose.

La investigación por presunta agresión sexual a Beret sigue abierta

El origen de esta cadena de cancelaciones se remonta al pasado 11 de junio, cuando Beret, cuyo nombre real es Francisco Javier Álvarez Beret, fue detenido por la Policía Nacional tras la denuncia presentada por una mujer por una presunta agresión sexual que, según la investigación, habría tenido lugar el pasado mes de abril en Sevilla.

Tras pasar a disposición judicial, el artista quedó en libertad provisional con medidas cautelares mientras continúa la instrucción del caso. El juzgado acordó imponer la prohibición de comunicarse o acercarse a la denunciante a menos de 500 metros, la retirada del pasaporte durante tres meses y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.

Por el momento no existe una resolución sobre el fondo del asunto y la investigación judicial continúa abierta.

La defensa de Beret mantiene su confianza en la inocencia del cantante

Desde que trascendió la denuncia, Beret no ha realizado declaraciones públicas. La única reacción oficial ha llegado a través de Urbania Entertainment, su agencia de representación. En un comunicado difundido en redes sociales, la empresa aseguró mantener una «absoluta confianza» en la inocencia de Beret y afirmó que el artista niega de forma rotunda los hechos que se le atribuyen. Asimismo, anunció el refuerzo de su equipo jurídico con abogados especializados para ejercer su defensa durante el procedimiento.

La agencia también recordó que la presunción de inocencia constituye uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho e hizo un llamamiento a los medios de comunicación para informar con rigor mientras continúe abierta la investigación judicial. Además, advirtió de que estudiará emprender acciones civiles y penales contra quienes, a su juicio, hayan difundido acusaciones falsas que puedan causar perjuicios personales, profesionales o reputacionales al cantante.