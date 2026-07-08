Ni Marbella ni Ibiza: este es el pueblo blanco de Cádiz donde Alejandro Sanz tiene su refugio en verano

Mientras muchos famosos buscan privacidad en urbanizaciones de lujo junto al mar, Alejandro Sanz lleva años encontrando la calma en un rincón completamente distinto. Lejos del bullicio de la costa gaditana, el cantante ha convertido Alcalá de los Gazules, uno de los pueblos blancos más bonitos de la provincia de Cádiz, en su refugio personal. No se trata de una elección casual. Aquí están las raíces de su familia materna, los recuerdos de su infancia y un paisaje dominado por bosques de alcornoques que invita a desconectar del ritmo acelerado del día a día. Este municipio, situado en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, conserva una autenticidad difícil de encontrar en otros destinos andaluces y ofrece al visitante una combinación de naturaleza, historia, gastronomía y tradición que explica perfectamente por qué el artista sigue regresando siempre que puede.

El pueblo al que Alejandro Sanz siempre vuelve

Aunque nació en Madrid, Alejandro Sanz nunca ha escondido el profundo vínculo emocional que mantiene con Alcalá de los Gazules. Su madre era natural de este municipio y el cantante pasó aquí buena parte de los veranos de su infancia, una etapa que ha recordado en numerosas entrevistas como una de las más felices de su vida. Con el paso de los años decidió adquirir una finca en la localidad, donde encuentra la tranquilidad que difícilmente podría disfrutar en otros lugares más turísticos.

Su relación con el pueblo va mucho más allá de tener una residencia. En 2002 fue nombrado Hijo Adoptivo de Alcalá de los Gazules y en 2019 el Ayuntamiento quiso rendirle homenaje dando su nombre a una de las calles del casco histórico. La placa que la preside recoge incluso un poema escrito por el propio artista dedicado a este rincón gaditano, una declaración de amor hacia un lugar que considera parte esencial de su identidad.

No es extraño que los vecinos hablen de él con enorme cariño. Siempre que su agenda se lo permite, regresa para visitar a familiares y amigos, manteniendo una relación muy cercana con el municipio que ha contribuido a dar a conocer dentro y fuera de España.

Un pueblo blanco con mucho más que casas encaladas

Alcalá de los Gazules forma parte de la famosa ruta de los pueblos blancos de Cádiz y conserva la esencia de las localidades serranas andaluzas. Sus calles estrechas y empinadas, las fachadas completamente blancas, las macetas repletas de flores y los pequeños balcones convierten cualquier paseo en una sucesión de estampas fotogénicas.

El casco histórico está declarado Conjunto Histórico-Artístico y aún conserva el trazado heredado de su pasado musulmán. En la parte más alta se encuentran los restos del antiguo castillo de origen islámico, desde donde se obtienen unas magníficas vistas del municipio y del inmenso paisaje verde que lo rodea. Muy cerca se levanta la Iglesia Mayor de San Jorge, uno de los edificios religiosos más importantes de la localidad, construida entre los siglos XVI y XVIII sobre edificaciones anteriores.

Otro de los espacios imprescindibles es la Plaza Alta, auténtico corazón de la vida local. Allí se concentran bares, terrazas y edificios históricos que muestran el carácter tranquilo del pueblo, muy alejado del ambiente de las localidades costeras durante los meses de verano.

La naturaleza es la verdadera protagonista

Si hay un motivo que explica por qué Alejandro Sanz elige este rincón para desconectar, ese es el entorno natural que rodea el municipio. Alcalá de los Gazules es una de las principales puertas de entrada al Parque Natural de Los Alcornocales, considerado uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa.

Este espacio protegido alberga una enorme masa de alcornoques, quejigos y acebuches, además de los conocidos canutos, unos bosques de ribera con aspecto casi tropical gracias a la elevada humedad que conservan durante todo el año. Senderistas, ciclistas y aficionados a la fotografía encuentran aquí un auténtico paraíso, con rutas que atraviesan gargantas, arroyos y miradores naturales.

A diferencia de otros destinos gaditanos donde el principal atractivo son las playas, aquí el silencio sólo se rompe por el canto de los pájaros o el sonido del viento entre los árboles. Precisamente esa ausencia de masificaciones es uno de los mayores lujos que ofrece Alcalá de los Gazules.