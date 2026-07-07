La rutina de Vicky Martín Berrocal (53 años) para mantenerse en forma: «Todos los días me despierto y me pongo a caminar»

Vicky Martín Berrocal ha convertido el ejercicio físico en una parte esencial de su día a día. La diseñadora tiene 53 años y a lo largo de su vida ha aprendido grandes lecciones. Ahora comparte a través de su cuenta de Instagram los secretos de su entrenamiento y gracias a ella sus fans han aprendido algo importante: no se trata de hacer ejercicio de forma obligatoria. La clave es encontrar una actividad que sea capaz de entretenerte.

Su evolución resulta llamativa porque ella misma reconoce que durante mucho tiempo el deporte no formó parte de su vida. Con el humor que le caracteriza, ha recordado que hubo una etapa en la que cualquier referencia al ejercicio le producía rechazo. «Antes me hablaban de hacer deporte y me daba fiebre», comentó hace un tiempo.

Ese cambio ha sido progresivo, pero también constante. A día de hoy, Vicky Martín Berrocal aprovecha popularidad para animar a otras personas a mantenerse activas. En uno de los vídeos publicados junto a su entrenadora, Crys Dyaz, resumía esa filosofía con una frase que repite con frecuencia: «El músculo es vida».

Caminar, el hábito que nunca falla

Entre todas las actividades que forman parte de su planificación semanal, existe una que se ha convertido en innegociable. La ex mujer de ‘El Cordobés’ asegura que comienza prácticamente todas las jornadas caminando, un ejercicio que ha incorporado como primer paso antes de afrontar el resto de sus obligaciones profesionales.

En una de sus publicaciones explicaba que lleva cerca de dos años realizando entrenamiento cardiovascular en ayunas, una práctica que, según afirma, le ha proporcionado importantes cambios físicos y una mayor sensación de energía al comenzar el día. «Todos los días me despierto y me pongo a caminar», señalaba al mostrar una imagen de su cinta de correr.

Para ella, este hábito contribuye a mejorar la condición física y representa una forma de activar el organismo desde primera hora de la mañana. En sus propias palabras, asegura sentirse «enganchada» a la sensación de bienestar que experimenta tras completar esa primera sesión de ejercicio.

Sin embargo, la rutina de Vicky Martín Berrocal va más allá de un simple paseo. La diseñadora suele aumentar la intensidad del entrenamiento modificando distintos parámetros de la cinta de correr. Hay que tener en cuenta algo fundamental: nunca se esfuerza, siempre escucha a su cuerpo.

El entrenamiento de fuerza

Aunque caminar es su deporte preferido, Vicky insiste en que el entrenamiento de fuerza ha sido el verdadero punto de inflexión en su transformación física.

Hace más de cuatro años decidió incorporar este tipo de ejercicios a su planificación semanal y desde entonces acude al gimnasio entre tres y cuatro veces por semana. No oculta que al principio no era la disciplina que más disfrutaba, pero asegura que los resultados obtenidos terminaron por convencerla de la importancia de mantener esa constancia.

La empresaria ha explicado que antes de comenzar esta nueva etapa experimentaba dificultades incluso para realizar algunos movimientos. Atarse los cordones, cruzar las piernas o afrontar determinadas tareas diarias suponían un esfuerzo mayor del que consideraba normal. Esa situación fue uno de los motivos que la llevó a replantearse su estilo de vida.

El entrenamiento de fuerza llegó acompañado también de una revisión completa de sus hábitos alimenticios. La combinación de ejercicio regular y una alimentación equilibrada fue dando resultados de forma progresiva, aunque ella misma ha reconocido que el cambio físico visible tardó bastante más en llegar que la consolidación del propio hábito.

Perder peso es algo secundario

Con frecuencia, las publicaciones relacionadas con Vicky Martín Berrocal han puesto el foco en la notable pérdida de peso que ha experimentado durante los últimos años. Sin embargo, la influencer insiste en que esa no ha sido nunca su principal motivación.

Según ha explicado en diferentes intervenciones, su objetivo ha sido sentirse mejor física y emocionalmente, algo que considera inseparable del ejercicio regular. «Yo no hago deporte porque quiera tener el mejor cuerpo del mundo. Lo hago porque es fundamental cuidarse, sentirse bien. Y, además, porque mi cabeza lo agradece», ha afirmado.

En ese sentido, también suele lanzar un mensaje dirigido a quienes encuentran dificultades para introducir el deporte en su vida. Lejos de recomendar un entrenamiento concreto, anima a buscar la disciplina que resulte más atractiva para cada persona. Considera que sólo así es posible mantener la constancia necesaria para convertir el ejercicio en un hábito duradero.

Además de caminar y entrenar fuerza, Vicky Martín Berrocal también ha probado otras modalidades de ejercicio cardiovascular. Entre ellas destaca el salto a la comba, una disciplina que reconoce que le costó aprender. Aun así, asegura que, una vez superadas las primeras dificultades, terminó disfrutando de un entrenamiento que combina coordinación, resistencia y agilidad.

La diseñadora tampoco oculta que compatibilizar el deporte con una agenda repleta de compromisos no siempre resulta sencillo. En alguna ocasión ha reconocido que muchas personas le preguntan cómo consigue encontrar tiempo para entrenar. Su respuesta es clara: priorizar ese espacio porque considera que es una de las mejores inversiones que puede hacer en su salud.