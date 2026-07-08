Muere la duquesa de Osuna: así queda una de las casas nobiliarias más poderosas de España

La aristocracia española despide a una de sus figuras más representativas. Ángela de Solís Beaumont y Téllez-Girón, XVII duquesa de Osuna, ha fallecido en Madrid a los 76 años tras atravesar un delicado estado de salud. Con su muerte desaparece la máxima representante de una de las casas nobiliarias más importantes de España, un linaje que llegó a reunir cerca de cuarenta títulos nobiliarios y que durante siglos desempeñó un papel fundamental en la historia, la cultura y el patrimonio del país.

La duquesa falleció el pasado 7 de julio en la capital, donde residía desde hacía tiempo en un centro asistencial. Esa misma tarde se instaló la capilla ardiente en el tanatorio de San Isidro, donde familiares y allegados pudieron darle el último adiós durante una misa celebrada en su memoria.

Su fallecimiento supone el final de una etapa para la histórica Casa de Osuna, considerada junto a las de Alba, Medinaceli o Medina Sidonia como una de las grandes dinastías de la nobleza española.

La heredera de una de las grandes casas nobiliarias de España

Ángela de Solís Beaumont heredó el ducado de Osuna en 2015, tras la muerte de su madre, Ángela María Téllez-Girón, XVI duquesa de Osuna. Desde entonces asumió la jefatura de una familia cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, cuando Felipe II concedió el título a Pedro Téllez-Girón.

El máximo esplendor de este linaje llegó durante los siglos XVII y XVIII, cuando la familia llegó a acumular casi cuarenta títulos nobiliarios y un extraordinario patrimonio artístico e histórico. Entre sus bienes más emblemáticos destacan el castillo de Espejo, en Córdoba; el palacio de La Puebla de Montalbán, en Toledo; o el histórico palacio sevillano de la plaza de Jesús de la Redención, escenario durante décadas de algunas de las reuniones más exclusivas de la aristocracia durante la Feria de Abril.

Además, el apellido Osuna está íntimamente ligado a figuras históricas como María Josefa Pimentel y Téllez-Girón, la célebre condesa-duquesa de Benavente inmortalizada por Francisco de Goya, impulsora del emblemático parque de El Capricho, uno de los jardines históricos más importantes de Madrid.

Tres matrimonios y dos hijas para continuar el legado

Nacida en una de las familias aristocráticas más influyentes del país, Ángela de Solís Beaumont era hija de Pedro Solís-Beaumont y Lasso de la Vega y de la XVI duquesa de Osuna. En 1973 protagonizó uno de los grandes enlaces de la alta sociedad española al casarse con Álvaro de Ulloa y Suelves, conde de Adanero y marqués de Castro-Serna. La boda estuvo apadrinada por don Juan de Borbón, conde de Barcelona y padre del rey Juan Carlos I, convirtiéndose en uno de los acontecimientos sociales más destacados de la época.

De aquel matrimonio nacieron sus dos hijas: Ángela de Ulloa y Solís-Beaumont, actual duquesa de Gandía y marquesa de Peñafiel, y María Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont, duquesa de Arcos y marquesa de Jarandilla. Tras divorciarse de Álvaro de Ulloa, la duquesa volvió a casarse con José Antonio Muñiz Beltrán, aunque aquel matrimonio apenas duró unos meses. Años después contrajo un tercer matrimonio con Pedro Romero Solís-Beaumont, hijo del marqués de Marchelina. La pareja tampoco tuvo descendencia y la relación terminó igualmente en divorcio.

María Cristina, la hija que hizo historia en la nobleza española

Entre sus dos hijas, la más conocida públicamente es María Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont, una reconocida abogada que durante los últimos años ha desempeñado un papel destacado dentro de la nobleza española. En 2022 fue nombrada primera mujer decana de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino, convirtiéndose en la primera mujer en más de dos siglos en dirigir la máxima institución nobiliaria española. Permaneció en el cargo hasta marzo de este mismo año, cuando decidió no optar a un segundo mandato.

Además de su actividad institucional, María Cristina mantiene una estrecha relación con la Casa Real, participando con frecuencia en actos oficiales presididos por Felipe VI y la reina Letizia.

Una aristócrata alejada de los focos

A diferencia de otros miembros de la nobleza, Ángela de Solís Beaumont siempre llevó una vida marcada por la discreción. Apenas concedía entrevistas y sus apariciones públicas fueron muy limitadas, especialmente durante los últimos años debido al deterioro de su estado de salud. Lejos del protagonismo mediático, prefirió centrarse en la conservación del legado familiar y en mantener viva una de las casas ducales más relevantes de España, símbolo de una aristocracia que durante siglos estuvo estrechamente ligada a la historia del país.

Con su fallecimiento desaparece una de las últimas representantes de una generación de grandes damas de la nobleza española. Ahora será su hija mayor, Ángela de Ulloa y Solís-Beaumont, quien continúe al frente del histórico ducado de Osuna, garantizando la continuidad de un linaje que ha marcado buena parte de la historia de la aristocracia española y que sigue siendo uno de los más prestigiosos del país.