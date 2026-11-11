El bebé de C. Tangana y Rocío Aguirre se cae de la cama y ella se culpa: «¿Soy una mala mamá?»

La maternidad ha supuesto un importante cambio en la vida de Rocío Aguirre, pareja de C. Tangana, que estos días ha querido compartir con sus seguidores uno de los momentos de preocupación que ha vivido desde que se convirtió en madre. La fotógrafa chilena ha relatado a través de sus historias de Instagram el pequeño accidente doméstico que ha sufrido su hijo, de apenas siete meses, y que le ha llevado a cuestionarse su papel como madre. «¿Soy una mala mamá?», ha escrito junto a una imagen del pequeño, en la que se aprecia una zona enrojecida en la frente. «Hola, otra vez se cayó de la cama», explicaba en la misma publicación, dando cuenta del incidente que ha tenido lugar en el domicilio familiar. Aunque no ha ofrecido más detalles sobre cómo se produjo exactamente la caída ni sobre el estado posterior del bebé, sí ha dejado entrever la angustia que le ha provocado lo ocurrido. Su mensaje no ha tardado en recibir respuestas de apoyo por parte de sus seguidores, que han querido tranquilizarla y recordarle que un accidente doméstico no la convierte en una mala madre. «¡No! Eres la mejor», le ha contestado una de sus seguidoras.

El episodio ha servido para mostrar una cara menos idealizada de la maternidad, una experiencia que Aguirre ha ido compartiendo con cierta naturalidad desde el nacimiento de su primer hijo. Lejos de limitarse a publicar las imágenes más bonitas de esta nueva etapa, la fotógrafa también ha hablado de las inseguridades, los miedos y las dificultades de ser madre que pueden aparecer durante los primeros meses de crianza. No es la primera vez que se sincera sobre ello: en anteriores publicaciones ha compartido algunas de las inquietudes que ha experimentado desde el parto, entre ellas el miedo que sintió durante el nacimiento del pequeño y las complicaciones que puede conllevar el proceso de lactancia materna. Una realidad que contrasta con la imagen idílica que a menudo se proyecta en las redes sociales y que permite a otras madres identificarse con sus experiencias. Ahora, con este nuevo episodio, Rocío ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los sentimientos que pueden acompañar a la maternidad: la culpa materna ante situaciones que escapan al control de los padres.

Rocío Aguirre y C. Tangana se estrenaron como padres el pasado mes de abril, después de más de cinco años de relación. Fue la fotógrafa quien anunció la llegada del bebé a través de sus redes sociales, donde compartió varias fotografías tomadas en el hospital junto al cantante y al recién nacido. «Mi familia», escribió entonces, acompañando unas imágenes que confirmaban uno de los capítulos más importantes de su historia de amor. Desde el principio, ambos han optado por mantener cierta discreción en torno al pequeño, evitando compartir detalles personales como su nombre y protegiendo buena parte de su intimidad. La noticia del embarazo de Rocío Aguirre había llegado unos meses antes, en noviembre de 2025, cuando la fotógrafa publicó algunas fotografías en las que mostraba su tripita. Durante la gestación, la pareja apenas ofreció información sobre cómo estaba viviendo la espera, aunque Aguirre sí dejó algunas pinceladas de una etapa que estaba a punto de cambiar por completo sus prioridades. Desde el nacimiento, sin embargo, ha ido mostrando a sus seguidores algunas escenas de su día a día con el bebé, aunque generalmente sin enseñar su rostro de manera directa.

Mientras Rocío Aguirre ha encontrado en Instagram un espacio para compartir algunas de sus vivencias como madre, C. Tangana ha elegido la música para hablar de su estreno en la paternidad. El cantante madrileño ha regresado recientemente con Milko Freestyle, su primera canción en tres años, un lanzamiento sorpresa que ha despertado una gran expectación entre sus seguidores y que llega en un momento especialmente significativo de su vida personal y profesional. En el tema, el artista hace referencia al nacimiento de su hijo y a la transformación que ha supuesto para él convertirse en padre. «Sin tiempo para asimilarlo, mi niño ha nacido, y mi vida ha cambiado», expresa en una de las partes de la canción, dejando constancia de cómo la llegada del pequeño ha marcado un antes y un después. El videoclip también tiene un importante componente personal, ya que aparecen imágenes de Rocío Aguirre y del bebé en diferentes escenas familiares. Una exposición poco habitual en una pareja que, durante los últimos años, ha procurado mantener su vida privada alejada de los focos.

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El lanzamiento de Milko Freestyle supone también una vuelta a los orígenes musicales de Pucho, vinculado de nuevo al rap y a Agorazein, el colectivo con el que inició buena parte de su trayectoria. Además, el regreso coincide con los cuatro conciertos que el grupo tiene previstos en el Movistar Arena de Madrid entre el 15 y el 18 de noviembre, una cita especialmente esperada por sus seguidores. En la canción, el artista también recuerda al músico mexicano Óscar Botello, conocido como Milkman, fallecido en febrero de 2026, y reflexiona sobre su propia trayectoria después de un largo periodo alejado de los lanzamientos musicales. Su nueva faceta como padre se ha convertido así en uno de los elementos centrales de este regreso, en el que ha dejado ver una parte de su intimidad que hasta ahora había permanecido bastante protegida.

Aunque su relación con uno de los artistas españoles más conocidos de los últimos años ha situado su nombre en la actualidad, Rocío Aguirre cuenta con una trayectoria profesional propia en el mundo de la fotografía. Nacida en Chile en 1989 y afincada en Madrid desde 2019, está especializada en fotografía de moda, música y publicidad. Su trabajo destaca especialmente por el uso de técnicas analógicas y por una mirada artística muy personal, con la que ha conseguido colaborar con importantes firmas y publicaciones internacionales como Vogue, i-D y Forbes. A lo largo de su carrera también ha trabajado para marcas como Nike, Levi’s, Pepsi y Jacquemus, además de desarrollar diferentes proyectos personales, entre ellos Helados, publicado en 2019, y el libro autobiográfico Rocío [2008-2022], en el que reúne imágenes tomadas durante catorce años y reconstruye distintas etapas de su vida a través de la fotografía.

La historia sentimental entre C. Tangana y Rocío Aguirre comenzó a finales de 2019, cuando ambos se conocieron en un bar de Madrid a través de amigos en común. En aquel momento, ella tenía previsto regresar a Chile después de completar una etapa de formación, pero sus caminos volvieron a cruzarse a través de proyectos profesionales. Poco después viajaron juntos a México y el confinamiento provocado por la pandemia terminó consolidando su relación. Desde entonces han compartido más de cinco años de vida en común, con apariciones puntuales en acontecimientos públicos y una discreción que ambos han intentado preservar. Ahora, con la llegada de su primer hijo en común, atraviesan una etapa completamente diferente: mientras el cantante recupera su faceta musical y habla de su nueva vida a través de sus canciones, la fotógrafa continúa desarrollando su carrera profesional y comparte, sin esconder sus inseguridades, algunas de las experiencias que acompañan a la maternidad.