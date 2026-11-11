Marcos Llorente y Paddy Naorbe están de enhorabuena. El futbolista del Atlético de Madrid y su mujer han anunciado que esperan su segundo hijo en común, una noticia con la que han querido compartir su felicidad con sus seguidores a través de las redes sociales. La pareja atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida familiar y se prepara para dar la bienvenida a un nuevo miembro, apenas dos años después de convertirse en padres por primera vez de su hija, Amor.

Ha sido Paddy quien ha compartido la noticia a través de su perfil de Instagram, donde ha publicado un carrusel de fotografías en un idílico escenario con vistas al mar. Unas imágenes que reflejan la felicidad de la pareja ante esta nueva etapa y con las que han querido hacer partícipes a sus seguidores de una noticia que, sin duda, llevaban tiempo esperando compartir. Junto a las fotografías, la creadora de contenido ha dedicado unas emotivas palabras al bebé que viene en camino, dejando también un espacio muy especial para su hija mayor.

«Nuestro amor vuelve a hacerse vida. Gracias por elegirnos, bebé. Eres un sueño para tu hermana, tu papá y tu mamá. Tu familia te espera», ha escrito Paddy. Un mensaje lleno de ternura en el que hace referencia a la familia que han construido junto a Marcos y a la ilusión con la que esperan la llegada del pequeño. Además, sus palabras ponen el foco en Amor, que dentro de unos meses dejará de ser hija única para convertirse en hermana mayor.

La noticia llega apenas un año después de que el matrimonio estrenase su faceta como padres. La llegada de Amor supuso un antes y un después para ambos, que comenzaron entonces una nueva aventura personal marcada por los cambios, los aprendizajes y las emociones propias de la maternidad y la paternidad. Desde entonces, Paddy ha ido compartiendo con su comunidad algunos detalles de cómo está viviendo esta experiencia, mostrando una parte más íntima de su día a día.

Paddy, una maternidad compartida con naturalidad en redes sociales

Durante este tiempo, Paddy no ha dudado en hablar abiertamente sobre diferentes aspectos de la maternidad. La creadora de contenido ha compartido sus reflexiones y vivencias sobre el posparto, la lactancia y los cambios que supone convertirse en madre, acercando a sus seguidores una visión personal de esta etapa. Lejos de limitarse a mostrar únicamente los momentos idílicos, también ha abordado cuestiones cotidianas que forman parte de la realidad de muchas mujeres cuando tienen un hijo.

Sus publicaciones han permitido conocer cómo ha ido afrontando esta nueva faceta de su vida, siempre desde su propia experiencia y sin pretender convertirla en una fórmula universal. Una manera de compartir que ha despertado el interés de quienes siguen habitualmente sus pasos y que ahora cobra un nuevo significado con el anuncio de su segundo embarazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paddy – Charlotte (@paddy.8)

Marcos, por su parte, también ha vivido intensamente estos primeros meses como padre. Aunque el futbolista mantiene una trayectoria profesional muy exigente, con los compromisos deportivos propios de su carrera en el Atlético de Madrid, la llegada de su hija ha abierto un capítulo diferente en su vida. Ahora, ambos se preparan para repetir la experiencia, esta vez con la ilusión añadida de ver crecer a su familia y de acompañar a Amor en su nueva aventura como hermana mayor.

La intimidad de Amor, una prioridad para la pareja

Hay, además, un aspecto que Marcos y Paddy han mantenido con especial cuidado desde que nació su primera hija: su privacidad. A pesar de que la creadora de contenido comparte con frecuencia momentos de su vida personal y ha hablado sin tapujos sobre su experiencia como madre, nunca ha mostrado públicamente el rostro de Amor.

La pareja ha optado así por mantener protegida la imagen de la pequeña, una decisión que parece que seguirá presente con la llegada de su segundo hijo. Aunque todavía es pronto para saber cómo compartirán esta nueva etapa, todo apunta a que mantendrán la misma línea de discreción respecto a la identidad y la imagen de sus hijos. Una postura cada vez más habitual entre personajes conocidos que deciden enseñar algunos aspectos de su vida familiar sin renunciar a preservar la intimidad de los más pequeños.

Por el momento, el matrimonio no ha desvelado el sexo del bebé ni ha ofrecido detalles sobre la fecha prevista para su nacimiento. Tampoco se sabe si han pensado ya en un nombre para el nuevo miembro de la familia. Lo que sí han dejado claro con su anuncio es que la espera está llena de ilusión y que en casa cuentan los días para conocer al pequeño.

Mientras tanto, Amor se prepara para asumir uno de los cambios más importantes de su corta vida: la llegada de un hermano o una hermana con quien compartir juegos, experiencias y recuerdos. Para Marcos Llorente y Paddy comienza así una nueva cuenta atrás, una segunda maternidad y paternidad que afrontan con la misma emoción con la que recibieron a su primera hija. La familia crece y ellos no pueden estar más felices.