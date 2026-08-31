Los rumores sobre un posible cambio de residencia llevaban meses sobrevolando a la sobrina de Isabel Pantoja. Desde el inicio de su relación, David Rodríguez ha mantenido una vida dividida entre Córdoba y Gran Canaria, mientras Anabel apostaba por continuar en la isla. Ahora, todo apunta a que la pareja habría tomado la decisión de establecerse definitivamente en Sevilla.

Todos los detalles de la mudanza de Anabel Pantoja

La información la ha adelantado Javi Hoyos, que asegura haber recibido imágenes de la pareja desplazándose desde Gran Canaria hacia la capital hispalense. «Exclusiva. Anabel Pantoja y David ya están viviendo en Sevilla», anunciaba el periodista en sus redes sociales, donde explicaba que unos seguidores habrían visto a la pareja este mismo lunes rumbo a Sevilla desde Gran Canaria.

Según su relato, Anabel no estaría atravesando una crisis sentimental con David, pese al tono especialmente melancólico de las publicaciones que compartió durante las últimas horas. De hecho, una de las frases que más llamó la atención de sus seguidores fue: «Hubiera querido que muchas cosas fueran diferentes».

Las palabras de Anabel hicieron saltar las alarmas entre sus seguidores, que rápidamente interpretaron sus publicaciones como una posible despedida de David. Sin embargo, todo apunta a que el mensaje tendría más que ver con su relación con Canarias y con el cierre de una etapa vital que con una ruptura sentimental.

La colaboradora también compartió un carrete de fotografías correspondientes a unos días en la isla junto a David y su hija, Alma. Las imágenes muestran a la familia disfrutando de algunos de sus últimos momentos en Gran Canaria, un lugar que durante los últimos años se había convertido en uno de los escenarios principales de la vida de Anabel.

Arguineguín había sido mucho más que una residencia para la influencer. Allí había construido su hogar y desarrollado buena parte de su vida familiar, por lo que abandonar la isla supone un importante cambio personal. Su decisión de regresar a la península podría responder también al deseo de facilitar la convivencia con David y de construir una rutina familiar más estable.

Por el momento, Anabel Pantoja no ha confirmado públicamente todos los detalles de esta mudanza. Tampoco ha explicado las razones concretas que la han llevado a abandonar Canarias. Sin embargo, las imágenes difundidas por Javi Hoyos y las últimas publicaciones de la propia Anabel apuntan a un cambio de rumbo.

Sevilla se convertiría así en el nuevo hogar de Anabel, David y Alma. Una nueva etapa que llega después de años vinculada a Gran Canaria y que la televisiva parece haber querido despedir con cierta nostalgia. «Hubiera querido que muchas cosas fueran diferentes», adquiere ahora un significado distinto: no necesariamente el de una ruptura, sino el de una despedida.