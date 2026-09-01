Anabel Pantoja, entre la espada y la pared con su madre y su novio: «Ni se hablan ni se miran»

La vida de Anabel Pantoja acaba de empezar una nueva etapa. Para sorpresa de muchos, la sobrina de la tonadillera ha hecho las maletas y ha dejado atrás su rutina en Gran Canaria para instalarse de nuevo en su querida Sevilla. Una mudanza que la permitirá estar más cerca de sus seres queridos, especialmente de su madre. Al mismo tiempo, también le facilitará los desplazamientos por la península con motivos de compromisos profesionales, tanto a ella como a su chico, David Rodríguez, quien trabaja como fisioterapeuta en Córdoba y no dispone de una conexión directa con Las Palmas.

En este nuevo contexto, cabe destacar que la relación que mantiene David con su suegra no es ideal. De hecho, son varios medios los que señalan que desde que la pequeña Alma fue ingresada de urgencia en el hospital de Las Palmas de Gran Canaria en enero de 2025, la tensión entre ambos no ha dejado de crecer. Es por ello que el hecho de que ahora vivan más cerca que antes ha puesto sobre la mesa si serán capaces de limar asperezas. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, ha sido la periodista Leticia Requejo la que ha desvelado que todo apunta a que este cambio de aires no será una solución.

«A día de hoy siguen evitándose. Ni se hablan, ni se miran, ni quieren coincidir. En Sevilla, él va a intentar no pasar su tiempo con Merchi», explicaba desde el plató de El verano se mueve. En ese momento, Marta López, colaboradora del programa citado, apuntaba que David estaba pendiente de recibir una disculpa por parte de Merchi. Un escenario que Requejo ha descartado que suceda. «Seguramente sea así, pero ya te digo que Merchi no tiene intención de hacerlo», sentenciaba.

Por ahora, Anabel Pantoja ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano. De hecho, nunca se ha pronunciado sobre la relación que mantiene su novio y su madre. Tanto es así que, durante su último encuentro con la prensa, ha preferido evitar este tipo de preguntas, así como también lo ha hecho con las relacionadas con la visita de las hijas de Kiko Rivera a Gran Canaria para ver a su abuela, Isabel Pantoja, en un concierto. «Adiós, buenas tardes», se limitaba a decir.

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¿Dónde va a vivir Anabel Pantoja en Sevilla?

Por ahora, el lugar donde Anabel Pantoja y David Rodríguez han decidido asentar su nueva vida en Sevilla es todo un misterio. Varias informaciones aseguran que la influencer estaría interesada en adquirir una vivienda en una urbanización de nueva promoción que todavía está en pleno proceso de construcción.