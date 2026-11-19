El pasado miércoles, 18 de noviembre, Madrid se vistió de gala con motivo de la cena benéfica organizada por la Fundación Querer. Una cita muy especial que reunió a numerosos rostros conocidos en torno a una misma causa: apoyar la labor de esta entidad sin ánimo de lucro, dedicada a la educación, la intervención, la investigación y la concienciación sobre las necesidades de los niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo y enfermedades raras.

La velada contó con la presencia de personalidades del mundo de la televisión, la política, la aristocracia y el deporte. Ana Rosa Quintana, Patricia Pardo, Telma Ortiz, Eugenia Martínez de Irujo, Esperanza Aguirre, Silvia Casas, Manu Tenorio, Marc Cucurella, Claudia Rodríguez o Christian Gálvez fueron solo algunos de los invitados que no quisieron perderse esta cita solidaria. Una auténtica cumbre VIP en la que, más allá de su compromiso con una buena causa, la moda también tuvo un papel protagonista. Y es que todos ellos lucieron looks muy elegantes para la ocasión. Pero, desde COOL, queremos conocer cuál ha sido el look que más ha gustado a nuestros lectores. ¡Participa en nuestra encuesta y vota por tu favorito!