El restaurante del Retiro con Solete Repsol que aprueban los Reyes Felipe y Letizia: «Les encantó la comida y el servicio»

Madrid cuenta con numerosos restaurantes en los que disfrutar de una buena experiencia gastronómica, pero hay uno que puede presumir de haber recibido una visita muy especial. Fue en 2025 cuando los Reyes Felipe VI y Letizia acudieron por sorpresa a Poncio, un restaurante situado en el barrio del Retiro, para disfrutar de un almuerzo informal. Sin aviso previo ni reserva, Sus Majestades se presentaron en este establecimiento para probar algunas de sus especialidades, en una visita que su propietario todavía recuerda con emoción.



El encargado de recibirlos fue Willy Moya, chef y propietario del restaurante , que todavía recuerda con emoción aquel momento. Según contó en sus redes sociales, uno de sus camareros se acercó a la cocina para avisarle de que «tu rey está en la puerta». Al asomarse, el cocinero pensó que el hombre se parecía al monarca, hasta que confirmó que realmente se trataba de Felipe VI. Los nervios se apoderaron de Moya, que incluso llamó a su mujer para preguntarle qué debía hacer. Su respuesta fue tan sencilla como acertada: «Dale de comer». Una anécdota que terminó convirtiéndose en un recuerdo inolvidable para el equipo de Poncio.

Qué comieron Felipe y Letizia en el restaurante Poncio

Durante su visita, los Reyes pudieron degustar algunas de las especialidades de la casa, entre ellas la costilla de vaca con barbacoa de chipotle y tortillas de trigo y su particular interpretación de la gilda , elaborada con aceituna, anchoa, boquerón y velo de piparra. La propuesta gastronómica de Poncio apuesta por una cocina creativa que combina influencias nacionales e internacionales , siempre con especial atención al producto. Además, el huevo es uno de los ingredientes fetiche de Willy Moya, que ha ido perfeccionando diferentes elaboraciones a lo largo de su trayectoria.

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Entre los platos más llamativos de su carta también destacan la tortilla con trufa negra y torreznos , la terrina de anguila, alcachofa y foie ahumado con escabeche de naranja amarga, el gazpacho de centollo y la corvina con fideuá negra y chipirones en su tinta. Para terminar, cuentan con postres originales como el Huevo de pantera o el Barbie Tiramisú.

Cuánto cuesta comer en Poncio, en Madrid

Además de su cocina, otro de los atractivos de este restaurante del Retiro es que permite disfrutar de diferentes formatos gastronómicos. Sus tapas individuales tienen precios que oscilan entre los 4 y los 7 euros , mientras que los platos principales se sitúan aproximadamente entre los 14 y los 30 euros . Para quienes prefieran una experiencia más completa, Poncio ofrece dos menús degustación: uno de seis pases por 45 euros y otro más largo, de doce pases, por 85 euros .

El restaurante cuenta con un Solete de la Guía Repsol y menciones en la Guía Michelin , reconocimientos que acompañan una propuesta culinaria basada en la creatividad y el cuidado de cada elaboración. Tras la visita, Willy Moya destacó especialmente la buena experiencia de los monarcas con la comida y el servicio. Una filosofía que resume con una frase que define la esencia del establecimiento: «Aquí tratamos a todo el mundo como reyes».