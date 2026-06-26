La Reina Sofía moviliza ayuda urgente para las víctimas de los terremotos en Venezuela y dona 20.000 euros

La Reina Sofía ha vuelto a poner de manifiesto su firme compromiso con la ayuda humanitaria al impulsar una respuesta inmediata ante la grave situación que atraviesa Venezuela tras los dos terremotos registrados en los últimos días. La catástrofe ha dejado un elevado número de víctimas mortales, miles de heridos y numerosos desaparecidos, además de importantes daños materiales que han obligado a movilizar a organismos internacionales y entidades solidarias. Ante esta emergencia, la Fundación Reina Sofía, presidida por la reina emérita, ha aprobado una ayuda extraordinaria destinada a apoyar a la población afectada. A iniciativa de doña Sofía, la entidad ha realizado una donación inicial de 20.000 euros a Cruz Roja Española, organización que ya ha puesto en marcha un dispositivo de asistencia para atender las necesidades más urgentes derivadas de los seísmos.

Además de esta aportación económica, la Fundación Reina Sofía trabaja en el envío de medicamentos y material sanitario para reforzar la atención médica en las zonas más castigadas por el desastre. El objetivo es colaborar con las organizaciones humanitarias que operan sobre el terreno y facilitar el acceso a recursos esenciales para los afectados durante las primeras fases de la emergencia. La propia fundación explicó a través de un comunicado que estas ayudas han sido aprobadas con carácter extraordinario «a instancia de Su Majestad la Reina Doña Sofía», destacando el papel decisivo de la emérita en la puesta en marcha de esta iniciativa solidaria. Asimismo, la organización subrayó que la intención es contribuir al trabajo de las entidades que prestan atención humanitaria de emergencia a la población venezolana.

Esta actuación no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de la trayectoria solidaria que la reina Sofía ha mantenido durante décadas. A través de la fundación que lleva su nombre, ha promovido numerosas campañas de ayuda en respuesta a grandes catástrofes internacionales. Entre ellas destacan el terremoto que devastó Haití en 2010, el tifón Haiyan que golpeó Filipinas en 2013 y los terremotos registrados en Turquía y Siria en 2023. En todas estas ocasiones, la fundación canalizó recursos económicos y ayuda material para colaborar con las organizaciones encargadas de atender a las víctimas.

Su implicación también ha sido constante dentro de España. Tras la devastadora DANA que afectó a la Comunidad Valenciana, la Fundación Reina Sofía destinó 50.000 euros al fondo de emergencias gestionado por la Federación Española de Bancos de Alimentos, entidad con la que mantiene una estrecha colaboración desde hace años. Posteriormente, durante los incendios forestales que afectaron a Castilla y León, Extremadura y Galicia en 2025, volvió a realizar una donación de 50.000 euros destinada tanto a la recuperación de las zonas dañadas como a la atención de la fauna afectada y al apoyo de las personas perjudicadas.

La solidaridad de la Familia Real española con Venezuela no se limita a la actuación de la Reina Sofía. Los Reyes Felipe VI y Letizia también han trasladado públicamente su apoyo al pueblo venezolano mediante un comunicado institucional en el que expresaron su solidaridad con las víctimas, sus familias y todas las comunidades afectadas por la tragedia. Durante un acto celebrado en Madrid, la Reina Letizia quiso además mostrar personalmente la preocupación con la que la Casa Real está siguiendo la evolución de los acontecimientos. La Reina explicó que tanto el Rey como el resto de la Familia Real permanecen atentos a las informaciones que llegan desde Venezuela y recordó que España ya ha puesto su ayuda a disposición de las autoridades para colaborar en las tareas de asistencia y recuperación.