La Reina Letizia, seria y compungida durante su visita al hospital de Toledo tras el accidente ferroviario de Urda

La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) ha alterado por completo la agenda de la Familia Real, que ha querido volcar sus esfuerzos en acompañar a las víctimas y mostrar su apoyo a quienes continúan luchando por recuperarse de las graves consecuencias del accidente. Los Reyes Felipe VI y Letizia se han desplazado este jueves 29 de octubre al Hospital Universitario de Toledo para visitar a los heridos, conocer de primera mano su evolución y conversar con sus familiares, en una jornada marcada por el dolor y la conmoción que ha provocado el suceso en todo el país. Poco más de 24 horas después del accidente, los monarcas han querido trasladar personalmente su cariño tanto a los afectados como a los profesionales sanitarios que trabajan para atenderlos.

Don Felipe y doña Letizia han llegado al centro hospitalario pasadas las tres y media de la tarde, donde les han recibido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y otras autoridades, entre ellas la ministra de Educación, Milagros Tolón, en representación del Gobierno de España. Con gesto serio y visiblemente conscientes de la gravedad de lo ocurrido, los Reyes han accedido a las instalaciones para interesarse por el estado de las personas que permanecen ingresadas tras la colisión de los trenes Iryo y AVE. La visita también les ha permitido acercarse a los familiares de las víctimas, que afrontan horas de enorme incertidumbre mientras esperan noticias sobre sus seres queridos.

El balance de la tragedia continúa siendo estremecedor. Según las cifras difundidas este jueves, el accidente ferroviario ha dejado 69 víctimas mortales y más de 180 heridos, algunos de ellos en estado grave. En el Hospital Universitario de Toledo permanecen ingresadas varias de las personas afectadas, con 15 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y otros ocho en planta, según los datos facilitados. Una situación que explica la importancia de la visita de los monarcas, que han querido conocer de primera mano la labor que están realizando los equipos médicos y mostrar su respaldo a quienes se enfrentan a las consecuencias físicas y emocionales del siniestro. La elección de este hospital tiene, además, un componente significativo: Felipe VI y Letizia conocen bien el centro sanitario, que inauguraron hace seis años. En esta ocasión, sin embargo, su presencia ha estado marcada por unas circunstancias muy distintas.

El mensaje de Felipe VI tras conocer el accidente

La visita de los Reyes se produce después de que ambos expresaran públicamente su pesar nada más conocer la noticia. El miércoles, la Casa Real difundió un mensaje en el que manifestaban su preocupación por lo sucedido y trasladaban su solidaridad a los afectados. «Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias», expresaron a través de sus redes sociales.

Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 28, 2026

Poco después, el rey Felipe VI se pronunció ante los medios de comunicación desde Valencia, donde se encontraba para presidir unas maniobras militares en la base de Bétera. El monarca no ocultó la dureza de la noticia y quiso enviar un mensaje de apoyo a quienes habían perdido a sus familiares o permanecían pendientes de la evolución de los heridos. «Lo primero es lamentar esa desgracia terrible, transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo y nuestro cariño en un momento tan duro y tan difícil», afirmó. También tuvo palabras de reconocimiento para los servicios de emergencia y todos los profesionales que estaban trabajando en la zona para atender a las víctimas.