Ovación histórica a Leonor en Murcia: la heredera recibe uno de sus mayores reconocimientos

La Región de Murcia ha vivido una jornada de especial relevancia institucional con la visita de la princesa Leonor quien ha recibido la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia, la máxima distinción honorífica que concede el Parlamento autonómico. El acto, celebrado en la sede de la Asamblea Regional en Cartagena, ha servido como reconocimiento a la heredera al trono por su compromiso con el servicio público, su papel como símbolo de continuidad de la Corona y «su estrecha vinculación con la comunidad murciana durante su etapa de formación militar».

La ceremonia se desarrolló en un ambiente solemne y cargado de simbolismo. Para la ocasión, el vestíbulo de la Asamblea Regional fue especialmente engalanado con grandes lonas decoradas con el escudo de España y el de la Región de Murcia, reflejando la importancia del acontecimiento. La princesa Leonor llegó a la sede parlamentaria alrededor de las diez de la mañana y fue recibida por las principales autoridades regionales y nacionales, entre ellas el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas; y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la imagen de la princesa vestida con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, una indumentaria que simboliza la etapa final de su formación militar. El uniforme, de color azul aviación, estaba acompañado por diversas condecoraciones y distintivos que reflejan los méritos y reconocimientos acumulados durante estos años de preparación. Entre ellos destacaban la insignia de la Orden del Toisón de Oro, la Gran Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz del Mérito Naval, entre otras distinciones.

El acto central tuvo lugar con la lectura del acuerdo por el que la Asamblea Regional decidió conceder la Medalla de Oro a la princesa de Asturias. Esta decisión fue aprobada el pasado 23 de febrero de 2026 y se fundamenta en su representación institucional de la Corona, su compromiso con los valores democráticos y su contribución a la unidad y convivencia de España. Tras la lectura oficial, la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, procedió a imponer la condecoración a la heredera al trono.

Posteriormente, la princesa Leonor se trasladó al Salón del Príncipe, donde firmó en el Libro de Oro de la Asamblea Regional, dejando constancia de una visita que quedará grabada en la historia de la institución. La jornada continuó con un encuentro con los miembros de la Mesa y de la Junta de Portavoces, así como con expresidentes de la Cámara autonómica. Finalmente, se realizó una fotografía oficial junto a los diputados regionales, poniendo el broche de oro a la ceremonia.

La agenda de la princesa Leonor

La concesión de esta medalla a la princesa Leonor adquiere además un significado especial debido a la estrecha relación que la heredera mantiene con Murcia. Durante el último curso ha completado en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier la última fase de su formación militar, siguiendo así los pasos de su padre, el Rey Felipe VI. Esta etapa ha permitido a la futura reina conocer de cerca la realidad de la región y estrechar lazos con sus ciudadanos.

Tras su paso por Cartagena, la agenda de la princesa continuó en San Javier, donde recibió la Medalla de Oro de la Villa y fue nombrada Hija Adoptiva del municipio como muestra de agradecimiento y reconocimiento por el tiempo que ha permanecido vinculada a la localidad. Asimismo, la Región de Murcia quiso rendirle un homenaje adicional por la culminación de su formación militar. Con este reconocimiento, Murcia expresa el afecto y respeto de sus instituciones y de buena parte de la sociedad murciana hacia la futura jefa del Estado.