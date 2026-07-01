El mensaje de la Reina Letizia que ha marcado la despedida del equipo médico español rumbo a la zona de los terremotos en Venezuela

Antes de partir hacia Venezuela, la Reina Letizia quiso trasladar un mensaje de reconocimiento y apoyo al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que ha sido movilizado para atender a las víctimas de los devastadores terremotos registrados la pasada semana en el país sudamericano. Durante el acto de despedida celebrado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la monarca puso en valor el trabajo de los profesionales que integran el operativo y destacó especialmente el «rigor», la «profesionalidad» y el «cariño» con los que la cooperación española responde a las peticiones de ayuda internacional.

El contingente, formado inicialmente por 44 profesionales entre sanitarios, especialistas en logística y personal de apoyo, viajará a las zonas más afectadas con el objetivo de desplegar el hospital de campaña START (Spanish Technical Aid Response Team), una infraestructura capaz de estar plenamente operativa en apenas 36 horas. Este hospital de emergencia permitirá ofrecer asistencia sanitaria inmediata a miles de personas afectadas por los seísmos, además de garantizar servicios esenciales relacionados con el suministro de agua, energía y saneamiento.

Durante su intervención, la Reina Letizia explicó que la presencia de los medios de comunicación en el aeropuerto respondía precisamente al reconocimiento que merecen estos profesionales, quienes representan el compromiso solidario de España con las poblaciones que atraviesan situaciones de extrema gravedad. La monarca subrayó que el equipo no solo estará acompañado por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de distintos servicios autonómicos de emergencias, sino también por organizaciones no gubernamentales y empresas colaboradoras que contribuirán al desarrollo de la misión humanitaria.

La Reina quiso transmitir un mensaje de ánimo a todos los integrantes del operativo, consciente de las dificultades que encontrarán sobre el terreno. «Más allá de desearos que todo vaya lo mejor posible, teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables, quiero destacar la importancia del trabajo que vais a realizar», afirmó durante su discurso. Asimismo, señaló que la cooperación española ha demostrado durante años una gran capacidad de respuesta ante las emergencias internacionales, consolidándose como un referente gracias a la preparación de sus profesionales.

Uno de los aspectos más destacados de su intervención fue el reconocimiento al componente humano de la ayuda española. Letizia recordó que, más allá de la organización y la gestión de cada misión, existe una forma de trabajar que ha podido conocer de cerca durante los últimos años y que se caracteriza por la cercanía con las personas afectadas. Según expresó, los cooperantes españoles no solo actúan con eficacia técnica, sino también con una profunda sensibilidad hacia quienes atraviesan situaciones de sufrimiento. «Lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño», señaló, añadiendo que la sociedad española es plenamente consciente de ese esfuerzo y lo agradece.

La misión humanitaria parte en respuesta a la solicitud de ayuda internacional realizada por las autoridades venezolanas tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio. El balance provisional de la tragedia supera ya los 1.900 fallecidos y los 10.500 heridos, además de miles de personas que han perdido sus hogares y necesitan atención urgente. Ante esta situación, España activó rápidamente sus mecanismos de cooperación internacional para poner a disposición de Venezuela recursos sanitarios especializados y personal altamente cualificado.