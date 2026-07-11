Kate Middleton es recibida en Wimbledon con una emocionante ovación y lo hace con el vestido rojo perfecto

El mundo del deporte no sólo tiene la mirada puesta en el Mundial de fútbol. Estos días, buena parte del foco internacional también se concentra en Wimbledon, el torneo más prestigioso del tenis y uno de esos escenarios donde lo que sucede en las gradas genera casi tanto interés como lo que ocurre sobre la pista. Son muchos los rostros conocidos que han pasado por el All England Club durante estas semanas, pero hay una aparición que ha hecho especial ilusión y ha sido la de Kate Middleton.

La princesa de Gales hizo una entrada espectacular en las instalaciones del torneo y fue recibida con una enorme ovación por parte del público presente. Una imagen especialmente emotiva para ella, ya que Wimbledon ocupa un lugar muy especial en su agenda institucional. Además, su presencia tenía un significado añadido después de los complicados meses que ha vivido tras anunciar públicamente su diagnóstico de cáncer y reducir considerablemente sus compromisos oficiales.

Como era de esperar, Kate Middleton volvió a demostrar por qué está considerada uno de los grandes iconos de estilo de la realeza europea. Para la ocasión escogió un elegante vestido midi en color rojo, con escote cruzado en pico, cinturón fino a juego y un favorecedor peplum en la cintura que ayudaba a definir la silueta. La princesa completó el estilismo con unos salones nude, un bolso de mano en el mismo tono y unas joyas discretas y perfectamente medidas, una de las señas de identidad de su armario.

En cuanto al beauty look, apostó por una melena retirada del rostro en la parte frontal y ligeramente sujeta hacia atrás, mientras el resto del cabello caía sobre los hombros en suaves ondas. Sobre el pecho lucía además el tradicional lazo verde y morado del All England Lawn Tennis and Croquet Club, un distintivo especialmente importante por su condición de patrona de la institución.

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Apenas unas semanas después de su comentada aparición en el desfile del Trooping the Colour, la tradicional celebración militar que conmemora el cumpleaños oficial del rey de Inglaterra, Kate Middleton volvía a protagonizar una de las imágenes más emotivas del verano británico. La grada se puso en pie para recibirla y la ovación se convirtió rápidamente en una de las mayores muestras de cariño que ha recibido en los últimos tiempos. Un gesto que no pasó desapercibido para ella y que reflejaba el afecto que sigue despertando entre los británicos.

Desde 2016, la princesa de Gales ejerce como patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, una responsabilidad que heredó de la difunta Isabel II y que la convierte en una de las grandes representantes de la familia real durante el campeonato. Entre sus funciones se encuentra la entrega de los trofeos a campeones y finalistas, además de participar en diversos actos vinculados al torneo.

Todo apunta a que Kate Middleton continúa recuperando la normalidad en su agenda pública y retomando poco a poco sus compromisos reales. Ayer, por ejemplo, la pudimos ver junto al príncipe Guillermo, en un torneo de críquet, luciendo un favorecedor vestido de cuadro vichy en blanco y negro con el que volvió a demostrar su capacidad para convertir las prendas más sencillas en inspiración para miles de mujeres.

Si la tradición se mantiene, la princesa volverá a ocupar este domingo su asiento en la pista central para presidir la final masculina y hacer entrega del trofeo al campeón.