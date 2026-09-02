Cómo recuperar el pelo después del verano y reparar el daño del sol, la sal y el cloro

El primer paso: sanear las puntas sin miedo

Después del verano, el cabello suele presentar puntas abiertas, textura áspera y zonas visiblemente deterioradas. Intentar salvar unas puntas muy dañadas sólo prolonga el problema y hace que la melena pierda movimiento y aspecto saludable. Por eso, el primer gesto realmente efectivo es pasar por la peluquería para sanear.

No hace falta realizar un cambio radical. Cortar unos centímetros puede marcar una gran diferencia visual y ayudar a que el cabello crezca más fuerte y uniforme. Además, eliminar la parte más castigada evita que la fibra capilar siga rompiéndose hacia arriba.

Muchos expertos recomiendan aprovechar esta visita para realizar tratamientos profesionales de hidratación profunda o reconstrucción capilar, especialmente si el cabello ha estado expuesto a decoloraciones, mechas o herramientas de calor antes y durante el verano.

Una buena opción es ponerse en manos de expertos como The Lab Beauty Studio, y apostar por sus tratamientos como el ritual reparador de Kevin.Murphy. Este protocolo está especialmente pensado para devolver fuerza, brillo e hidratación a las melenas castigadas por el sol, el cloro y el salitre.

Hidratación intensa: la clave para devolver la elasticidad

Uno de los principales problemas del cabello tras las vacaciones es la deshidratación. El pelo pierde agua y lípidos naturales, por eso se vuelve rígido, áspero y difícil de peinar. Aquí es donde entra en juego una rutina centrada en la nutrición.

Las mascarillas intensivas deben convertirse en imprescindibles una o dos veces por semana. Los ingredientes más eficaces son aquellos ricos en aceites vegetales, mantecas nutritivas y activos reparadores como el ácido hialurónico, la queratina o las ceramidas. En esta categoría destacan fórmulas como la mascarilla Beach Bliss de Veralab, un tratamiento capilar after sun enriquecido con fitoqueratina que ayuda a reparar y fortalecer el cabello expuesto al sol, la sal y el viento. Su acción se centra en nutrir en profundidad, mejorar la elasticidad de la fibra capilar y facilitar el desenredado, dejando el pelo más suave, brillante y con una sensación de mayor salud tras la exposición solar.

También es importante introducir sérums o aceites capilares ligeros en medios y puntas para sellar la hidratación. Aplicarlos con el cabello húmedo ayuda a reducir el encrespamiento y aporta un acabado más brillante y saludable. En este paso, los sérums de uso frecuente como el Sérum de Crecimiento Pitta de Sephora se convierten en una opción interesante dentro del cuidado capilar diario, ya que ayudan a reforzar la fibra capilar mientras facilitan el peinado y mejoran la suavidad del cabello.