Cómo recuperar el pelo después del verano y reparar el daño del sol, la sal y el cloro
Sol, sal, cloro y cambios de rutina dejan huella en la fibra capilar: así puedes reparar el daño y devolverle al cabello su hidratación, fuerza y brillo natural
Una guía completa para combatir la sequedad, la caída estacional y la falta de densidad con una rutina capilar que actúa desde la raíz hasta las puntas
- Rocío Álvarez [email protected]
- Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.
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El verano deja recuerdos imborrables, días eternos y una piel bronceada que suele durar apenas unas semanas. Pero también deja un gran damnificado silencioso: el cabello. La combinación de sol, sal, cloro, humedad, viento y lavados más frecuentes acaba pasando factura incluso a las melenas más cuidadas. Al volver a la rutina, muchas personas notan el pelo más seco, apagado, quebradizo y con menos densidad. También aumenta la caída estacional, un fenómeno completamente habitual durante los meses de otoño. Recuperar la salud capilar no depende únicamente de un buen champú; requiere un enfoque completo que combine hidratación, nutrición, reparación y hábitos adecuados para devolver al cabello su brillo, elasticidad y fuerza natural.
El primer paso: sanear las puntas sin miedo
Después del verano, el cabello suele presentar puntas abiertas, textura áspera y zonas visiblemente deterioradas. Intentar salvar unas puntas muy dañadas sólo prolonga el problema y hace que la melena pierda movimiento y aspecto saludable. Por eso, el primer gesto realmente efectivo es pasar por la peluquería para sanear.
No hace falta realizar un cambio radical. Cortar unos centímetros puede marcar una gran diferencia visual y ayudar a que el cabello crezca más fuerte y uniforme. Además, eliminar la parte más castigada evita que la fibra capilar siga rompiéndose hacia arriba.
Muchos expertos recomiendan aprovechar esta visita para realizar tratamientos profesionales de hidratación profunda o reconstrucción capilar, especialmente si el cabello ha estado expuesto a decoloraciones, mechas o herramientas de calor antes y durante el verano.
Una buena opción es ponerse en manos de expertos como The Lab Beauty Studio, y apostar por sus tratamientos como el ritual reparador de Kevin.Murphy. Este protocolo está especialmente pensado para devolver fuerza, brillo e hidratación a las melenas castigadas por el sol, el cloro y el salitre.
Hidratación intensa: la clave para devolver la elasticidad
Uno de los principales problemas del cabello tras las vacaciones es la deshidratación. El pelo pierde agua y lípidos naturales, por eso se vuelve rígido, áspero y difícil de peinar. Aquí es donde entra en juego una rutina centrada en la nutrición.
Las mascarillas intensivas deben convertirse en imprescindibles una o dos veces por semana. Los ingredientes más eficaces son aquellos ricos en aceites vegetales, mantecas nutritivas y activos reparadores como el ácido hialurónico, la queratina o las ceramidas. En esta categoría destacan fórmulas como la mascarilla Beach Bliss de Veralab, un tratamiento capilar after sun enriquecido con fitoqueratina que ayuda a reparar y fortalecer el cabello expuesto al sol, la sal y el viento. Su acción se centra en nutrir en profundidad, mejorar la elasticidad de la fibra capilar y facilitar el desenredado, dejando el pelo más suave, brillante y con una sensación de mayor salud tras la exposición solar.
También es importante introducir sérums o aceites capilares ligeros en medios y puntas para sellar la hidratación. Aplicarlos con el cabello húmedo ayuda a reducir el encrespamiento y aporta un acabado más brillante y saludable. En este paso, los sérums de uso frecuente como el Sérum de Crecimiento Pitta de Sephora se convierten en una opción interesante dentro del cuidado capilar diario, ya que ayudan a reforzar la fibra capilar mientras facilitan el peinado y mejoran la suavidad del cabello.
Otro error frecuente es pensar que el pelo fino no necesita nutrición. Todo tipo de cabello puede deshidratarse; la diferencia está en elegir texturas ligeras que no apelmacen.
El cuero cabelludo también necesita recuperarse
Cuando se habla de reparación capilar, muchas veces se olvida el origen de todo: el cuero cabelludo. Tras meses de exposición solar, sudor, salitre y acumulación de productos, esta zona puede quedar sensibilizada, irritada o desequilibrada.
La recuperación del cabello empieza desde la raíz, por eso conviene utilizar exfoliantes capilares suaves una vez cada quince días para eliminar residuos y estimular la renovación celular. Los masajes capilares también ayudan a activar la circulación sanguínea y favorecen un crecimiento más fuerte. En esta rutina, el Purifying Scalp Scrub Shampoo de Rituals funciona como un gesto de limpieza profunda que combina la acción exfoliante con el lavado, ayudando a eliminar impurezas, exceso de grasa y restos de producto acumulados en el cuero cabelludo, para dejarlo más equilibrado y receptivo a los tratamientos posteriores.
Si aparece picor, exceso de grasa o descamación tras el verano, es recomendable apostar por fórmulas calmantes con ingredientes como aloe vera, niacinamida o agua termal.
Frenar la caída estacional sin obsesionarse
La caída del cabello en otoño es una de las consultas más frecuentes después del verano. Aunque puede resultar alarmante ver más pelo de lo habitual en la ducha o el cepillo, en la mayoría de los casos se trata de un proceso temporal y completamente natural.
Durante esta etapa, el objetivo no debe ser únicamente frenar la caída, sino fortalecer el nacimiento del nuevo cabello. Para ello, funcionan especialmente bien los tratamientos con vitaminas del grupo B, biotina, zinc o aminoácidos. Dentro de este enfoque, la High Density Lotion de Lico Cosmetics se formula como un tratamiento de densidad capilar que actúa sobre el cuero cabelludo para favorecer un entorno más saludable donde el cabello pueda crecer con mayor fuerza y consistencia, incorporando activos que ayudan a mejorar la vitalidad del folículo y la calidad del nuevo crecimiento.
Los suplementos capilares pueden convertirse en buenos aliados, aunque siempre es recomendable consultar previamente con un especialista si la caída es muy intensa o se prolonga demasiado tiempo. En este contexto, los Suplementos Capilares Avanzados de Uklash se plantean como un apoyo desde el interior, formulados con nutrientes que buscan reforzar el ciclo de crecimiento del cabello y contribuir a mejorar su resistencia, densidad y calidad general desde la raíz.
Además, conviene reducir todo aquello que genere tensión sobre la fibra capilar: peinados tirantes, cepillados agresivos y uso excesivo de planchas o secadores a alta temperatura.
Menos calor y más cuidado diario
Tras semanas de agresión externa, el cabello necesita descansar. Reducir el uso de herramientas térmicas durante unas semanas puede marcar una gran diferencia en la recuperación de la fibra capilar.
Siempre que sea posible, es mejor dejar secar el cabello al aire o utilizar temperaturas medias. En caso de usar planchas o rizadores, el protector térmico debe ser obligatorio.
También conviene revisar algunos gestos cotidianos que muchas veces dañan el pelo sin darse cuenta: desenredar bruscamente, dormir con el cabello mojado o utilizar gomas demasiado ajustadas.
Cambiar la funda de almohada por una de satén o seda puede ayudar a reducir el roce nocturno y evitar el encrespamiento y la rotura.