Peluqueros coinciden para evitar el encrespamiento al usar secador: «Cuando termines de secar el cabello en casa, aplica 30 segundos de aire frío con el secador y, después, dos o tres gotas de un aceite de sellado»

Cuidar el cabello es fundamental para mantenerlo sano, brillante y con una textura suave. Sin embargo, factores como la humedad ambiental, los cambios de temperatura, el uso frecuente de herramientas de calor y la falta de hidratación pueden hacer que el pelo pierda su aspecto natural y se vuelva difícil de peinar. Hay trucos para evitar el encrespamiento al usar secador.

El encrespamiento es uno de los problemas capilares más habituales y puede afectar a cualquier tipo de cabello, especialmente a los secos, rizados o dañados. Cuando el pelo está deshidratado o tiene la cutícula dañada, tiende a absorber el agua presente en el ambiente, lo que provoca cambios en su forma y textura. Alberto Cerdán, estilista y creador del Método AC, explica en TELVA que cuando baja la temperatura y aumenta la humedad ambiental, la fibra capilar, si está porosa o seca, actúa como una esponja.

Cómo evitar el encrespamiento al usar el secador

Como resultado, aparecen pequeños cabellos rebeldes, aumenta el volumen y la melena pierde definición. Aunque no es posible controlar las condiciones meteorológicas, sí existen hábitos que ayudan a proteger el pelo frente a la humedad y a mantenerlo más disciplinado.

Utilizar champús suaves, aplicar acondicionadores nutritivos, reducir el uso de herramientas térmicas y emplear productos antifrizz son algunas de las medidas más eficaces.

Con una rutina constante y adaptada a las necesidades de cada cabello, es posible reducir el encrespamiento y mejorar su aspecto durante todo el año.

¿Qué es el encrespamiento y por qué se produce?

El encrespamiento, también conocido como frizz, es un fenómeno capilar que se manifiesta cuando el cabello pierde suavidad, se vuelve más voluminoso y presenta mechones que se separan del resto de la melena.

Puede aparecer en cabellos lisos, ondulados, rizados o afro, aunque suele ser más evidente cuando la fibra capilar está seca, porosa o dañada. Una de sus principales causas es la humedad ambiental. Según Cloud Nine, el cabello se encrespa con la humedad porque el exceso de humedad en el aire altera los enlaces de hidrógeno en la estructura de queratina del cabello.

El pelo puede absorber agua del aire, lo que modifica los enlaces temporales que contribuyen a mantener su forma. Este efecto puede provocar que los peinados pierdan definición y que los rizos cambien de estructura.

Trucos para evitar el encrespamiento

Alberto Cerdán especifica a Telva que cuando termines de secar el cabello en casa, aplica 30 segundos de aire frío con el secador y, después, dos o tres gotas de un aceite de sellado.

Utilizar un champú suave e hidratante

Elegir un champú adecuado es el primer paso para controlar el frizz. Lo ideal es utilizar fórmulas suaves que limpien el cuero cabelludo sin resecar las fibras capilares.

Los productos con ingredientes acondicionadores ayudan a mantener el cabello flexible y facilitan el peinado. También conviene evitar el lavado excesivo si contribuye a resecar la melena.

No olvidarse el acondicionador

El acondicionador es imprescindible para mejorar la suavidad y reducir la fricción entre los cabellos. Aplicarlo de medios a puntas después de cada lavado ayuda a desenredar, suavizar la cutícula y disminuir la electricidad estática.

Para obtener mejores resultados, conviene elegir una fórmula adaptada al tipo de cabello y respetar el tiempo de aplicación indicado.

Aplicar una mascarilla nutritiva semanalmente

Las mascarillas capilares aportan acondicionamiento intensivo y ayudan a mejorar la flexibilidad del pelo. Utilizar una vez por semana, o con la frecuencia que necesite cada melena, puede ser especialmente beneficioso para los cabellos secos, teñidos o sometidos a tratamientos químicos. Los ingredientes emolientes ayudan a suavizar la superficie y a mejorar el aspecto de las puntas.

Secar el pelo sin frotarlo

«Al salir de la ducha, jamás hay que frotar el cabello con la toalla», asegura Cerdán en TELVA. Frotar el cabello con una toalla convencional aumenta la fricción y puede favorecer el encrespamiento.

En su lugar, es preferible retirar el exceso de agua mediante suaves presiones con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón. Este gesto sencillo ayuda a reducir la rotura y evita alterar innecesariamente la superficie de la fibra capilar.

Utilizar un protector térmico

El calor excesivo puede deteriorar la cutícula y aumentar la sequedad del cabello. Antes de utilizar un secador, una plancha o un rizador, es recomendable aplicar un protector térmico adecuado.

También conviene seleccionar una temperatura moderada, mantener el secador a cierta distancia y limitar el uso de herramientas térmicas para conservar la suavidad de la melena.

Incorporar un sérum o aceite capilar

Los sérums antifrizz y algunos aceites capilares ayudan a suavizar la superficie del cabello, aportar brillo y reducir la apariencia de los mechones rebeldes. «Aplica un protector térmico antes de usar herramientas de peinado para proteger el cabello de los daños causados ​​por la humedad», recomienda Cloud Nine. Se pueden aplicar unas gotas de medios a puntas, siguiendo las indicaciones del producto.