Limón en el pelo: lo que dicen los dermatólogos sobre el método viral que «promete» reflejos naturales

A todas nos encantan los reflejos en el pelo. Pero, aunque queremos siempre llevar algo casero, no siempre todo vale. Muchas personas lo utilizan para crear reflejos naturales sin tintes ni productos químicos, ahora bien, los expertos advierten que esta práctica no siempre es tan «inofensiva» como parece. ¿Es normal aplicar limón en el pelo para obtener reflejos naturales?

La revista griega Lifo destaca que el zumo de limón es extremadamente ácido e impredecible para la piel y el cabello. «Puede dañar la barrera protectora del cabello, provocando sequedad, rotura y una mayor sensibilidad a la exposición a los rayos UV», afirma la dermatóloga certificada Lycia Thornburg (MD, FAAD), en base a discovermagazine.com. No es el zumo de limón fresco por sí solo no reseca ni daña tu cabello. Sin embargo, la exposición prolongada al sol puede dañar la capa protectora externa del cabello, conocida como cutícula.

¿Es factible aplicar limón en el pelo como reflejos naturales?

En general, es mejor no jugársela con el limón encima del pelo porque para esto hay otras coloraciones naturales que puedes pedir directamente en tu centro de belleza.

Sea como sea, los expertos aconsejan limitar el tiempo que pasas al sol después de aplicarte el zumo de limón en el cabello. Procura exponerte al sol solo hasta que el zumo se seque —no más de una hora— y, a continuación, enjuágate el cabello y aplícate acondicionador. También puedes añadir una cucharadita de aceite a la mezcla de jugo de limón para obtener una protección adicional. Son trucos para que tu pelo no se dañe tras aplicar este truco para tener reflejos algo más claros.

¿Es bueno el limón para el pelo y la piel?

Depende. Según la revista griega Ligo, el limón puede ser útil para tratar la piel seca y la caspa en algunos casos. Pero hay que tener cuidado en determinadas pieles porque no actúa para todo el mundo por igual. Aquellas personas que tienen afecciones cutáneas como el eccema o la psoriasis deben extremar las precauciones.

Debemos pensar que el ácido cítrico puede ser muy fuerte y provocar irritación en la piel. Si notas esto tras aplicar el zumo de limón entonces no hay que seguir y lo ideal es una cita con el médico o dermatólogo.

Otro posible efecto secundario es la fitofotodermatitis, una reacción cutánea que se produce cuando la piel entra en contacto con determinadas plantas o sustancias de origen vegetal y, posteriormente, se expone a la luz solar.

Según expertos a Lifo, la afección se caracteriza por inflamación, enrojecimiento intenso y ampollas; posteriormente, pueden aparecer manchas oscuras en la piel que permanecen visibles durante varias semanas. Aunque la afección no afecta al cabello en sí, puede manifestarse en el cuero cabelludo si este se expone al sol tras la aplicación del limón.

Una forma de evitar una posible irritación o fitofotodermatitis es realizar una prueba de parche cutáneo unos días antes, aplicando una pequeña cantidad en una zona como la parte interna del codo. Si no se produce ninguna reacción, es probable que el uso de limón sea seguro. No obstante, si tiene alguna duda, se recomienda consultar a un dermatólogo.

El ácido cítrico presente en los limones puede, por sí solo, aumentar la sensibilidad de la piel al sol. Debe tener precaución al estar al aire libre tras aplicarse jugo de limón en el cabello, especialmente si alguna parte del cuero cabelludo queda expuesta.

¿Y si ya tengo el pelo teñido o con mechas?

Los expertos de Blendsor añaden que el sol ya de por sí destiñe y calienta el color del pelo teñido. Súmale el ácido del limón y el efecto se dispara justo donde no quieres.

Un tinte oxidativo (el color de peluquería que aguanta) puede virar hacia tonos más cálidos y anaranjados al perder los pigmentos fríos primero.

Unas mechas o un rubio pueden ponerse amarillos o anaranjados, porque el limón y el sol destapan el fondo cálido que hay debajo.

Un color fantasía o de moda (rosas, malvas, cenizas) se apaga muchísimo antes.

Consejos para aplicar el zumo de limón para aclarar pero sin estropear el pelo

Si aún así quieres probar este truco, debes tener prevención. En Blendsor aconsejan no abusar de la acidez. Nada de limón puro a diario. Como muchísimo, algo muy diluido y de forma puntual, no como rutina de todas las tardes de playa.

Luego hay que proteger siempre el pelo del sol. Es decir, usar un protector capilar con filtro UV, o cubrir el pelo con un sombrero o pañuelo en las horas de más sol. Y después, hidrata con mascarilla nutritiva para devolver a la fibra lo que el sol y el ácido le quitan.

Y nunca apliques el limón cerca del cuero cabelludo, la cara, las orejas o el cuello, y lava cualquier salpicadura de la piel antes de ponerte al sol.