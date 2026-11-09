Los expertos en maquillaje coinciden: así debes pintarte los ojos a partir de los 50 para rejuvenecer la mirada

A ciertas edades, ya no quedan bien determinados hábitos y rutinas de belleza y quedan desfasados. No por la edad, más que nada porque ya no favorecen, es más, pueden hace que nuestros rasgos se endurezcan y las arrugas florecen más. es el caso de maquillarse con colores algo más fuertes. ¿Cómo pintarte los ojos a partir de los 50? El objetivo: rejuvenecer la mirada.

Para que tus ojos no se vean recargados y de paso tu mirada sume años, hay que dejar de lado el lápiz de ojos negros. No es algo radical, podemos hacer algunas pasadas pero no debe ser el máximo protagonista del maquillaje. El negro acentúa los rasgos y potencia el cansancio, los años, las arrugas y las ojeras. En vez de este tono, se llevan otros algo más claros.

Cómo pintarte los ojos a partir de los 50

Wynn Nail Spa asegura que en ojos maduros, el lápiz negro en la línea de agua inferior puede alterar por completo la expresión, y no para bien. Por eso, conocer qué alternativas existen permite conseguir una mirada más luminosa, suave y fresca sin renunciar al maquillaje.

Una de las razones de rechazar el color negro es que hace que los ojos parezcan más pequeños. Además, envejece visualmente. Cuando se utiliza en exceso, especialmente en la línea de agua inferior y superior, crea un contorno oscuro que puede hacer que los ojos parezcan más pequeños. Una mirada más abierta y luminosa suele transmitir una apariencia más descansada y juvenil.

Sombras de color más claro

Los tonos neutros y cálidos suelen ser grandes aliados a partir de los 50. Los colores beige, champán, topo, rosados empolvados, nude y hasta los tierra aportan profundidad sin endurecer las facciones. Y es precisamente lo que se necesita a esta edad.

Los maquilladores aconsejan estos colores. Y también aplicar diversos trucos como maquillar con una sombra clara sobre el párpado móvil. Ello aporta luminosidad, mientras que también es importante pintar otra ligeramente más oscuro en la cuenca para dar profundidad. Verás que difumina bien los límites para evitar cortes demasiado marcados.

Los beneficios del lápiz de color beige

Favorece un maquillaje natural y elegante

Su tonalidad discreta combina con diferentes colores de sombras, desde los marrones hasta los tonos rosados. Es una opción versátil para el día a día, las ocasiones especiales y los maquillajes minimalistas.

Permite adaptar el maquillaje a la piel madura

Elegir una fórmula suave, de buena calidad y adecuada para la zona ocular ayuda a conseguir una aplicación más cómoda y uniforme. Conviene priorizar productos oftalmológicamente testados, especialmente si los ojos son sensibles.

Utilizar lápiz gris y grafito

El gris puede ser una excelente opción para quienes buscan mantener una mirada definida sin recurrir a la intensidad del negro. Es otro de los colores que se escapan del negro y pueden intensificar mejor la mirada. Los tonos grafito permiten conseguir profundidad y definición, pero con un efecto visual menos rígido.

Tonos tierra

Es otro de los tonos apreciados y que más aconsejan los expertos para aplicar sobre los ojos en mujeres de más de 50 años.

Los tonos cálidos pueden aportar luminosidad al rostro y favorecer una apariencia más fresca.

Tanto las sombras tierra, como las bronce, champagne o doradas pueden utilizarse en pequeñas cantidades para iluminar el párpado. La clave está en evitar el exceso de producto y concentrar los tonos luminosos en puntos estratégicos.

Las cejas también son importantes

Las cejas son parte del rostro y muchas veces las dejamos de lado. Deben cuidarse, mantenerse y también maquillarse si es preciso. Es una de las partes del rostro que puede iluminar mucho más nuestra mirada, en especial cuando sumamos años.

Esta zona puede perder densidad, volverse más finas o presentar pequeñas zonas despobladas. Es fácil poder maquillarlas para parecer más joven. Para esto, se usa un lápiz fino o una sombra específica de un tono parecido al de tu pelo. Luego hay que rellenar los huecos con pequeños trazos que imiten el crecimiento natural del vello.

Cuidado con el corrector

En estas edades hay mujeres que abusan del corrector. Si bien es una herramienta totalmente lícita y que puede disimular desde ojeras, a manchas, pasando por arrugas, siempre menos es más. algunos correctores, de hecho, pueden acentuar mucho más las ojeras y las bolsas de los ojos y no es necesario.

Según los maquilladores, una capa demasiado gruesa puede acumularse en las arrugas y acentuar las líneas de expresión. Se aconseja llevar una fórmula ligera, hidratante y flexible, en un tono que neutralice la oscuridad sin crear un efecto blanquecino.

Lo mejor es aplicar una pequeña cantidad en la zona más oscura, normalmente cerca del lagrimal, y difumina suavemente con los dedos o una esponja, esto da total luminosidad a los ojos.