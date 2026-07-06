QUIZ

El test definitivo sobre los jugadores de La Roja: ¿cuánto sabes de su vida fuera del campo?

España se juega el paso a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Portugal

Es el momento perfecto para poner a prueba tus conocimientos sobre los jugadores de la selección española

Responde a estas 10 preguntas y descubre si eres un auténtico experto en los futbolistas de La Roja

Los jugadores de la Selección Española. (Foto: IA)
Los jugadores de la Selección Española. (Foto: IA)
Marta Menéndez
  • Marta Menéndez
  • Jefa de Corazón y Crónica Social en COOL. Periodista especializada en celebrities, televisión, moda y realeza, llevo años siguiendo de cerca la actualidad social y los personajes que marcan la conversación pública. A lo largo de mi trayectoria he trabajado en medios como Cadena SER, El Independiente, Revista Capital y Diez Minutos, combinando información, análisis y contenido digital. Hoy cuento las historias que hay detrás de los grandes nombres de la crónica social, con especial atención a la actualidad del corazón, las casas reales y el universo televisivo.

España se juega esta noche el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Portugal en uno de los partidos más esperados del torneo. Con la selección de Luis de la Fuente decidida a romper la barrera de los octavos de final y seguir soñando con el título, todas las miradas estarán puestas en nombres como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams o Unai Simón.

Pero, ¿cuánto sabes realmente sobre los protagonistas de La Roja? Más allá de sus goles y actuaciones sobre el césped, los internacionales españoles también esconden curiosidades sobre su vida personal, sus orígenes y sus trayectorias. Ponte a prueba con este quiz y descubre si eres un auténtico experto en los jugadores de la selección española.

 

Últimas noticias

Lo más leído