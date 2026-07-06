El test definitivo sobre los jugadores de La Roja: ¿cuánto sabes de su vida fuera del campo?

España se juega esta noche el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Portugal en uno de los partidos más esperados del torneo. Con la selección de Luis de la Fuente decidida a romper la barrera de los octavos de final y seguir soñando con el título, todas las miradas estarán puestas en nombres como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams o Unai Simón.

Pero, ¿cuánto sabes realmente sobre los protagonistas de La Roja? Más allá de sus goles y actuaciones sobre el césped, los internacionales españoles también esconden curiosidades sobre su vida personal, sus orígenes y sus trayectorias. Ponte a prueba con este quiz y descubre si eres un auténtico experto en los jugadores de la selección española.