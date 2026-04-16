Una imagen vale más que mil palabras y ejemplo de ello han sido, en las últimas horas, las captadas por los fotógrafos a la entrada del último cara a cara entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. El ex matrimonio ha aparecido a primera hora de este jueves 16 de abril en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Alcobendas, Madrid, donde ha dado comienzo el juicio por las presuntas vejaciones del protagonista de Isabel hacia la madre de su primogénito -Daniel Sancho, que se encuentra en la cárcel de Surat Thani, Tailandia, por asesinar y descuartizar al médico cirujano Edwin Arrieta el 2 de agosto de 2023-.

Pese a que la tensa situación legal y personal de su vástago en común pudo suponer un acercamiento entre Rodolfo y Silvia, lo cierto es que solo meses después protagonizaban un supuesto desencuentro telefónico que obligó a Bronchalo a demandar al padre de su hijo por vejaciones.

La reacción de Rodolfo vs. la de Silvia ante el juicio

Desde que saliera a la luz el caso de su hijo mayor, Rodolfo Sancho siempre ha mostrado entereza frente a los medios de comunicación -incluso en sus días más complicados-. Parece que el actor ha sabido interiorizar muy bien aquello que Isabel Pantoja dijo en 2003 cuando salió a la luz su relación con Julián Muñoz: «Dientes, dientes, que eso es lo que les jode». Sus sonrisas o carcajadas desde Tailandia cuando su hijo cometió el crimen fueron fuente de críticas en cualquier tertulia televisiva. Muchos expertos en lenguaje no verbal apuntaron que se trataba de un escudo para protegerse de mostrar su vulnerabilidad, mientras que otros aseguraban que estaba protagonizando el mejor papel de su vida.

Al contrario de Sancho, su ex novia, Silvia Bronchalo mostró una postura radicalmente distinta. Pasó mucho tiempo hasta que la madre de Daniel Sancho ofreciera declaraciones. En un discreto segundo plano, prefirió no opinar acerca de la situación judicial de su vástago. Eso sí, no se libró de la polémica por ello. Su nombre comenzó a copar numerosos titulares cuando en febrero del 2004, ocho meses después de la detención de su hijo, salió a la luz que había demandado a Rodolfo, que se refirió presuntamente en estos términos a la madre de su primogénito: «Tienes cero control sobre ti misma, déjame en paz. Seguramente nunca nadie te lo ha dicho, pero yo sí te lo voy a decir. Tienes bipolaridad y tiene tratamiento».

Dos años después de este intercambio de mensajes, ahora los padres de Daniel Sancho se han visto las caras en los juzgados -aunque posteriormente después del encontronazo telefónico coincidieron en Tailandia por su hijo en común-. Fiel a su postura ante las cámaras, Rodolfo se ha mostrado visiblemente tranquilo y confiado en la justicia pese a ser el acusado. Un semblante que nada tiene que ver con el de Silvia, que en su llegada al tribunal de Alcobendas aparecía con el rostro serio y desconcertante.