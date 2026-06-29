¿Por qué los humanos tenemos un surco sobre el labio? Un biólogo evolutivo explica por qué

¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado por qué existe esa pequeña hendidura vertical justo entre tu nariz y el labio superior? Técnicamente conocido en anatomía como filtro (o philtrum), este rasgo ha intrigado a la humanidad durante siglos, dando pie a toda clase de mitos culturales y leyendas urbanas acerca de por qué tenemos este surco.

Sin embargo, las respuestas más fascinantes provienen de la biología evolutiva y el desarrollo embrionario. A raíz de un reciente análisis, la ciencia ha revelado que este surco no es una simple cuestión estética, sino el testimonio de cómo se formó nuestra cara y de dónde venimos como especie.

Cómo se construye el rostro en el útero

Para entender la existencia del filtro, debemos retroceder a las primeras semanas de la creación de nuestra vida. Durante el segundo y el tercer mes de gestación, el rostro humano se desarrolla en el útero como si fuera un rompecabezas biológico. Las diferentes estructuras de la cara no crecen de forma uniforme, sino que se desarrollan como secciones o bloques de tejido.

El filtro es, literalmente, la costura de ese proceso. Marca el punto exacto donde los procesos de creación de la nariz y la boca se encuentran y se fusionan de forma definitiva. Cuando este ensamblaje no se completa correctamente debido a factores genéticos o ambientales, da lugar a lo que conocemos como fisura labial.

De este modo, la hendidura bajo nuestra nariz no cumple una función activa en el adulto, sino que es el recuerdo físico del momento preciso en que las piezas de nuestro rostro terminaron de encajar en el vientre materno.

Un puente hacia el pasado

Desde la perspectiva de la evolución, el filtro cuenta una historia aún más antigua que nos conecta con el resto del reino animal. En la gran mayoría de los mamíferos, la hendidura cumple una función biológica vital: forma parte del rhinarium, la superficie de piel húmeda y sin pelo que rodea las fosas nasales.

En estas especies, el surco actúa como un canal que transporta la humedad desde la boca hasta la nariz, manteniéndola húmeda para disolver las partículas aromáticas y potenciar al máximo el sentido del olfato.

Hoy en día, el filtro en los humanos es un rasgo hereditario. Al igual que el apéndice o las muelas del juicio, ya no tiene una utilidad práctica en nuestro día a día, pero permanece en nuestro ADN como una huella evolutiva que nos recuerda nuestro pasado como mamíferos.