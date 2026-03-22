Los científicos no se lo creen: aparece un artefacto de caza con más de 1.500 años tras derretirse un glaciar en Noruega

El deshielo de los glaciares en Noruega ha sacado a la luz un un artefacto de caza de hace 1.500 años que había permanecido oculta bajo el hielo durante siglos. «Éste es el primer sistema de captura masiva de madera que emerge del hielo en Noruega, y probablemente también sea único en el contexto europeo», explicó el arqueólogo Øystein Skår. Entre los restos hallados destacan postes y ramas talladas que formaban parte de un sistema diseñado para llevar a los renos hacia un recinto donde eran sacrificados. El hielo ha actuado como una «cápsula del tiempo» que ha preservado puntas de lanza de hierro, cornamentas de reno con marcas de corte y fragmentos de flechas y arcos, así como utensilios de madera.

El hallazgo ha sido dado a conocer por la iniciativa Secrets of the Ice, en la cual participan investigadores del Museo Universitario de Bergen. La trampa para renos fue hallada a 1,400 metros de altitud sobre el nivel del mar y consiste en una red de cientos de ramas y postes de madera que formaban barreras para dirigir a las manadas de renos hacia un recinto para su sacrificio. El arqueólogo Leif Inge Åstveit, miembro de la expedición, expresó la importancia del hallazgo: «Una trampa masiva de madera con 1.500 años de antigüedad es un artefacto único en Noruega y el conjunto de Europa».

Hallazgo de una trampa para renos en Noruega

La excelente conservación de todos estos objetos se achaca a un período de enfriamiento que comenzó a mediados del siglo VI. Sin embargo, el cambio climático y el aumento de las temperaturas está provocando la pérdida de masa de hielo de estos glaciares. Ahora, los investigadores podrán conocer mejor las técnicas de caza y la organización social de las comunidades que habitaban la región.

El hallazgo se considera «uno de los descubrimientos arqueológicos más singulares de Europa en lo que va de siglo». No se trata de un simple conjunto de objetos perdidos, sino un sistema de caza muy sofisticado, diseñado a gran escala, revelando la existencia de una enorme trampa en forma de embudo: dos largas empalizadas de madera convergían hacia una gran cerca circular donde los renos quedaban atrapados. La preservación es tan buena que algunos troncos aún conservan marcas de herramientas y ensamblajes. Entre los objetos más sorprendentes destacan varias palas decoradas que podrían haber tenido un uso ritual o simbólico.

Hasta ahora, los grandes sistemas de captura en Europa se conocían sobre todo a través de estructuras de piedra. El descubrimiento de esta instalación de madera, material que raramente sobrevive al paso del tiempo, tiene un gran valor histórico por lo que revela sobre la relación de las antiguas comunidades con su entorno. Para evitar pérdidas irreparables, la zona ha sido protegida bajo la Ley de Patrimonio Cultural de Noruega. Todos los objetos recuperados se han trasladado al Museo Universitario de Bergen.

«El Departamento de Historia Cultural realiza investigaciones en arqueología, antropología e historia del arte y la cultura. En el museo se exhiben objetos arqueológicos de la prehistoria, arte popular noruego, arte religioso y muestras etnográficas. El edificio de Historia Cultural está cerrado por reformas. Los hallazgos arqueológicos y las exposiciones del museo proceden de los condados de Hordaland, Sogn og Fjordane y Sunnmøre. Las colecciones también incluyen hallazgos arqueológicos de la Bergen medieval. Estos se encuentran en el Museo Bryggens».

La pérdida de hielo en la Tierra

Desde hace décadas, el deshielo de la Tierra se ha ido acelerando debido al calentamiento global, y las regiones que más se calientan son las que pierden mayor cantidad de hielo. En el Ártico, durante el siglo XX y las primeras décadas del XXI, el nivel medio del mar ha subido aproximadamente 20 centímetros a consecuencia del deshielo. Asimismo, los científicos calculan que entre 1976 y 2024 han desaparecido más de 9.000 millones de toneladas de hielo. Entre las zonas más afectadas por ese deshielo masivo se encuentran Alaska, la Patagonia y amplias regiones del Ártico desde Canadá, pasando por Groenlandia, los países escandinavos y Rusia.

La Antártida está perdiendo masa de hielo (derritiéndose) a una tasa promedio de alrededor de 136.000 millones de toneladas por año, y Groenlandia está perdiendo alrededor de 267 000 millones de toneladas por año, lo que se suma al aumento del nivel del mar, alerta la NASA.

Finalmente, el doctor Thomas Slater, investigador del Centro de Observación y Modelado Polar de Leeds, señala que «el aumento de las temperaturas atmosféricas ha sido el principal impulsor de la disminución del hielo marino del Ártico y los glaciares de montaña en todo el mundo, mientras que el aumento de la temperatura del océano lo ha sido de la capa de hielo de la Antártida. Por otra parte las perdidas en capa de hielo de Groenlandia y las plataformas de hielo de la Antártida hay que asociarlas a una combinación de ambos factores».