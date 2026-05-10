Hoy, la provincia de Barcelona se visto envuelta en un manto de nubes que irá cobrando protagonismo a lo largo del día, trayendo consigo algunas precipitaciones débiles en el interior y la posibilidad de brumas en la depresión central. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la costa, mientras que en el interior se mantendrán estables o incluso aumentarán. Un viento suave, que irá ganando fuerza desde el suroeste, acompañará esta jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 10 de mayo

Barcelona: ambiente variable con lluvias esperadas

El cielo se despereza lento en Barcelona este día, con una mezcla de nubes que se asoman tímidamente, dejando entrever momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados, ofreciendo una jornada moderadamente cálida. Aunque hay margen para algunos chubascos, las lluvias más probables se asoman en la tarde-noche, cuando el ambiente, cargado por la humedad, puede resultar incómodo para algunos.

A medida que avance la jornada, el viento soplará de manera constante desde el sureste, a una velocidad que rondará los 20 km/h, llevando consigo una brisa fresca que mitigará la sensación térmica. La salida del sol a las 6:38 marcará el inicio de unas largas horas de luz, culminando en la puesta a las 20:57, ideal para disfrutar de un paseo al atardecer antes de que la tarde ceda paso a una noche que promete ser más fresca.

L’ Hospitalet de Llobregat: brisa fresca y nubes inestables

La brisa fresca y las nubes que se aventuran sobre L’ Hospitalet de Llobregat anticipan un día marcado por la inestabilidad. Al amanecer, el cielo presenta un tono grisáceo, mientras la temperatura ronda los 14 grados, sumado a una ligera sensación de humedad que invita a estar preparado. A medida que avanza la jornada, las probabilidades de lluvia se incrementan, alcanzando un 65% por la tarde-noche, lo que podría dejar diversas lluvias intermitentes.

La mañana transcurre en calma con un 10% de posibilidad de precipitaciones, pero la tarde presentará un cambio notable. Las ráfagas de viento soplarán con fuerza, alcanzando hasta los 40 km/h y la sensación térmica descenderá hasta los 12 grados. Ante este panorama, es recomendable no olvidar el paraguas si se planea salir, ya que la humedad puede hacer sentir el frío más intenso.

Día variable y agradable al aire libre en Badalona

La jornada en Badalona comienza con un amanecer fresco, donde el sol asoma a las 06:37, anunciando una temperatura mínima de 12 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y aunque la probabilidad de lluvia es baja, no se descartan algunas lloviznas aisladas. Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 23 grados, mientras el viento sopla del sur a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, lo que aportará una sensación térmica más intensa, cerca de los 23 grados.

El ambiente se sentirá algo húmedo debido a la elevada humedad relativa, que oscila entre un 45 y un 85 por ciento. Al caer la noche, la temperatura descenderá a 16 grados y aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja, el cielo seguirá despejado. Con un total de unas 14 horas de luz, será un día variable pero agradable para disfrutar al aire libre.

Ambiente templado con posibles lloviznas en Sabadell

La mañana comienza con un tiempo templado, oscilando entre los 10 y 12 grados, con algunas nubes dispersas que no traerán complicaciones. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán los 24 grados, dejando un ambiente agradable, aunque hay posibilidad de algunas lloviznas suaves hacia la tarde-noche y vientos ligeros del sur.

Perfecto para disfrutar de un paseo por la ciudad o para realizar actividades al aire libre. Un día ideal para aprovechar la tranquilidad y el ambiente fresco que ofrece este tiempo variable, permitiendo disfrutar de momentos placenteros con amigos o en familia.