En toda la provincia, se prevén intervalos nubosos con temperaturas en ligero ascenso o estables. El viento soplará flojo, especialmente de dirección variable, aunque por la tarde se intensificará desde el sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 8 de mayo

Barcelona: cielo despejado con posible chubasco ligero

El cielo se desplegará con un toque de suavidad en Barcelona, revelando un panorama mayormente despejado con algunas nubes pasajeras que jugarán a escondidas. Durante esta jornada, que nos llevará hasta el ocaso a las 20:55, las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 21 grados, ofreciendo una sensación térmica similar que calienta sin apretar. Aunque el viento soplará de forma ligera desde el sureste, con rachas suaves que no deberían inquietar, el ambiente puede sentirse algo cargado, especialmente por la alta humedad que acompañará la jornada.

A primera hora, el día comenzará fresco, invitando a disfrutar del aire limpio que nos brinda la mañana, mientras que al llegar la tarde, un sol espléndido hará que aumente la sensación de calor. Se preludian algunas ráfagas de viento, aunque no serán suficientes para refrescar el ambiente. Por la tarde-noche, existe la posibilidad de algún chubasco ligero que podría sorprender, pero el riesgo de lluvia es bajo. Prepárense para disfrutar de la luz que nos da el sol al despedirse tras el horizonte, dejando atrás un día que, aunque sin excesivas emociones climáticas, promete ser placentero.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento marcan la jornada

En L’ Hospitalet de Llobregat, las nubes se acumulan en el horizonte mientras un viento enérgico comienza a soplar, anunciando un día marcado por la inestabilidad. Al amanecer, la ciudad se despierta bajo un cielo grisáceo, donde las ráfagas de viento alcanzan hasta 30 km/h y las temperaturas oscilan entre 11 y 21 grados, con una sensación térmica que provoca un leve escalofrío.

A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso térmico y una probabilidad de lluvia del 10% por la tarde-noche. La humedad puede resultar agobiante, alcanzando niveles del 90%. Así que, para quienes salgan a disfrutar del día, mejor llevar paraguas y no olvidar la bufanda.

Ambiente fresco con sol y viento en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 11 grados. La sensación térmica mínima se siente un poco más baja, lo que añade un toque de frescura al inicio de la jornada. A medida que avanza la mañana, el sol se elevará en el horizonte a las 6:39, iluminando la ciudad y ofreciendo un ambiente menos pesado, con una humedad relativa que oscila entre el 55 y el 100 por ciento.

Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 20 grados, manteniendo la jornada atractiva y cálida, aunque se prevén algunas rachas de viento de hasta 30 km/h. La probabilidad de lluvia es mínima, solo un 10%, lo que sugiere que la tarde-noche se vivirá en su mayoría sin inconvenientes. Con una puesta de sol hermosa a las 20:55, Badalona disfrutará de más de catorce horas de luz, ideal para planes al aire libre.

Cielo despejado y ambiente templado en Sabadell

Las condiciones meteorológicas presentan un tiempo estable con un cielo mayormente despejado y temperaturas templadas. La temperatura oscilará entre los 8 y los 21 grados, con una sensación térmica que puede llegar a ser agradable durante la tarde. Aunque existe una leve probabilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será suave, aportando frescura sin mayores complicaciones.

Un día ideal para disfrutar del aire libre, perfecto para pasear por los parques o realizar actividades cotidianas sin preocupaciones. Aprovechar la tranquilidad de la jornada puede ser una buena manera de recargar energías y disfrutar del entorno.