Estadounidenses compran un pueblo deshabitado en Zamora y lo convierten en negocio: este es el plan que traerá turismo internacional

La España vaciada son aquellas zonas geográficas de nuestro país que con el paso de los años han perdido población hasta quedar prácticamente inhabitadas. Estas zonas están compuestas en su mayoría por pequeños pueblos que están quedando en el olvido. Esto mismo es lo que le ha pasado al pueblo Salto de Castro en Zamora, pero ha experimentado una curiosa solución.

Salto de Castro es un pequeño municipio de la provincia de Zamora que fue construido en la década de los 50 por Iberdrola para los trabajadores que, en ese momento, estaban vinculados a la construcción de una presa en las inmediaciones del pueblo. Durante muchos años, los trabajadores de la empresa vivieron e hicieron vida normal en este pequeño municipio zamorano. A finales de los años 80, tras el fin de la construcción de dicha presa, las familias empezaron a abandonar el pueblo hasta que llegó al punto de abandono total.

Aunque se ha probado que el pueblo atraiga más población en varios intentos, Salto de Castro ha permanecido vacío durante las últimas décadas. Sin embargo, esta situación del pueblo zamorano podría cambiar próximamente. Una pareja de estadounidenses ha adquirido la totalidad del pueblo por un precio cercano a los 3 millones de euros para intentar establecerlo como un enclave turístico de la zona.

La operación ha sido llevada a cabo por el empresario americano Jason Lee Beckwith y su mujer. Además del terreno, la compra de Salto de Castro incluye todas las edificaciones del municipio que llevaban años sin utilizarse. En total son 44 viviendas, un colegio, un bar o una iglesia, entre muchas otras instalaciones. El plan del empresario es mantener y rehabilitar dichas viviendas al mismo tiempo que se construyen y promueven instalaciones dedicadas al turismo y la hostelería, aunque manteniendo siempre el respeto por el municipio, la naturaleza y el entorno.