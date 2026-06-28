Castilla y León: cielos nubosos, chubascos y tormentas según AEMET

En buena parte de Castilla y León, el tiempo para hoy, 28 de junio de 2026, se caracterizará por intervalos nubosos en el este y el tercio norte, con probabilidad de chubascos y tormentas, especialmente en el tercio oriental, donde algunos pueden ser localmente fuertes y con granizo. En el resto de la región, los cielos permanecerán poco nubosos, aunque no se descartan algunos chubascos ocasionales. Las temperaturas presentarán pocos cambios, salvo en el extremo nororiental, que experimentará un descenso moderado o notable. El viento soplará de oeste y nordeste, con rachas fuertes en zonas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 28 de junio

Cielo parcialmente nublado y ligera posibilidad de lluvia en León

El cielo se despereza lento sobre León, buscando despejarse tras una noche brumosa. La mañana comenzó fresca, con temperaturas que rondan los 16 grados, mientras el viento sopla suavemente del sur a 10 km/h, haciendo más agradable la sensación térmica que, aunque pueda llegar a los 29 grados, se siente más cómoda. La probabilidad de lluvias es baja en estas primeras horas, lo que permite disfrutar del sol que asoma como un tímido invitado.

Ya por la tarde, el panorama se torna más incierto, con un cielo parcialmente nublado que podría dar paso a chubascos dispersos. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados, pero la humedad se sentirá algo pesada, rondando el 85%. A medida que se acerca la noche, la posibilidad de lluvia aumenta y los 16 grados que se esperan entre las sombras pueden hacer que la sensación térmica baje, por lo que será prudente llevar una chaqueta. La luz solar se despedirá a las 22:03, marcando el final de un día que nos ofrece un poco de todo.

Zamora: nubes oscuras y viento fuerte

La mañana despierta en Zamora con un aire fresco que invita a disfrutar del paisaje, pero también presagia inestabilidad. Nubes grises y densas se agrupan en el cielo, mientras el viento sopla del sur con fuerza moderada, creando una atmósfera que presagia cambios inmediatos.

A medida que avanza el día, la temperatura oscilará entre los 16 y 33 grados, mientras el cielo se oscurece en la tarde, marcando el inicio de las lluvias que acompañarán a rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. Con una sensación térmica que podría acentuarse, se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la humedad llegará a niveles elevadísimos, haciendo de esta jornada una experiencia inusual.

En la ciudad de Salamanca, ambiente cálido y ventoso hoy

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que se extenderán hasta, aproximadamente, las 21:58. A medida que avance la mañana, las temperaturas se irán elevando, llegando a una máxima de 32°C, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 31°C, lo que significará un ambiente caluroso. La humedad comenzará con porcentajes del 20%, pero irá aumentando a lo largo del día, lo que podría hacer que la jornada se sienta un poco pesada, especialmente por la tarde, cuando el cielo se tornará algo más nublado.

El viento soplará del suroeste a una velocidad media de 10 km/h, con algunas ráfagas que pueden llegar a los 9 km/h. No se espera lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo estable. En resumen, será un día cálido, sin tormentas a la vista y con un ambiente húmedo, perfecto para actividades al aire libre.

Valladolid: cielos nublados y ambiente agradable

El tiempo se presenta con cielos algo nublados a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilan entre los 17 y los 34 grados. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia durante la tarde-noche, el viento soplará suavemente desde el sur, lo que ayudará a que la sensación térmica se mantenga agradable sin grandes alteraciones.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente promete ser tranquilo y propicio para compartir momentos con familiares y amigos. Aprovecha la ocasión para salir y disfrutar de un momento de desconexión.

Cielos grises y chubascos a la vista en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos grisáceos y una temperatura fresca de 15 grados, propiciando un ambiente húmedo y melancólico. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente, con chubascos esperados por la tarde. Se recomienda llevar paraguas y vestirse con ropa cómoda pero abrigada, ya que la sensación térmica podría oscilar entre los 15 y 29 grados y las ráfagas de viento del noreste a 15 km/h podrían hacer que la experiencia al aire libre sea menos placentera.

Palencia: ambiente fresco y chubascos a la vista

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que marcan los 18 grados, mientras el cielo se presenta mayormente despejado. Sin embargo, conforme avance la jornada, la tarde traerá consigo un aumento térmico, alcanzando máximas de hasta 33 grados, pero la probabilidad de chubascos intermitentes se intensificará, especialmente a medida que caiga la noche.

Con un viento del norte soplando suavemente a 5 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta 9 km/h, se recomienda portar un paraguas si se planea salir, ya que las precipitaciones son más que probables en la tarde-noche. La humedad, que alcanzará niveles altos, acentuará la sensación térmica, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar refugio en lugares frescos.

Ambiente nublado con lluvias esperadas en Ávila

La mañana en Ávila se presenta nublada, con una atmósfera húmeda que invita a disfrutar de una taza de café mientras se contempla el paisaje. La temperatura oscila entre 17 y 19 grados y aunque hay una baja probabilidad de lluvia hasta el mediodía, se notan algunas brumas que dan un aire misterioso al entorno. A medida que avanza el día, la situación meteorológica empeora y se prevén lluvias más intensas en la tarde-noche, alcanzando una temperatura máxima de 17 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que la sensación térmica podría alcanzar hasta 31 grados.

Segovia: cielo nublado y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo nublado que invitará a disfrutar de una mañana fresca, con termómetros marcando alrededor de 19 grados. A medida que avanza el día, la temperatura irá ascendiendo hasta llegar a los 31 grados en la tarde, aunque se prevén chubascos intermitentes que podrían convertirse en precipitaciones más intensas hacia la noche.

Con el viento soplando de forma moderada a 10 km/h, será aconsejable tener paraguas a mano para enfrentar la inminente lluvia. La sensación térmica, que puede alcanzar los 32 grados, sumado a una humedad del 65%, traerá un contraste difícil de ignorar entre la calidez de la tarde y la inestabilidad del tiempo.

Ambiente húmedo con posibilidad de lluvia en Soria

El día amanece en Soria con un cielo cubierto, junto a temperaturas frescas que rondan los 17 grados y una sensación térmica que podría llegar a los 32. A medida que avanzamos hacia la tarde, la posibilidad de lluvia se intensificará, marcando la jornada con un ambiente húmedo y variable, donde las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados. Con el viento soplando del sureste a 20 km/h y ráfagas que pueden llegar hasta 45 km/h, es importante estar preparados para un cierre de día con lluvias intensas. La salida del sol se producirá a las 6:47 y la puesta será a las 21:48, brindando más de 14 horas de luz.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET