Castilla y León: Chubascos y nubes dominan el día, según AEMET

El tiempo para hoy, 3 de mayo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se presenta nuboso en general, con algunas aperturas transitorias de claros en la meseta. Se esperan chubascos tormentosos que serán más frecuentes en el tercio norte, este y zonas de montaña, mientras que en el resto de la región serán ocasionales y dispersos. Las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 3 de mayo

Jornada de nubes y lluvias persistentes en León

El cielo se presenta cubierto y gris en León, como un lienzo que se prepara para una intensa jornada de lluvias. La probabilidad de precipitaciones es alta desde esta madrugada y persistirá hasta la noche, transformando la atmósfera en un entorno húmedo y cargado, donde el viento del sur soplará con suavidad, alcanzando ráfagas en torno a 6 km/h. Las temperaturas, por su parte, oscilarán entre los 6 y los 17 grados, mientras que la sensación térmica podría llegar a sentirse un poco más cálida, con máximas de 18 grados al caer la tarde.

Ya por la tarde, el cielo continuará asfixiado por nubes grises y el ambiente pesará un poco más con la humedad, que podría alcanzar niveles elevados. A pesar de que no se esperan vientos fuertes, los tramos horarios ofrecerán temperaturas variables, alcanzando un mínimo de 7 grados y un máximo de 16 antes de que el sol se esconda a las 21:24. Así, el día se despide entre sombras, dejando la promesa de un nuevo amanecer en un cielo que, aunque hoy esté cubierto, siempre encuentra la manera de despejarse.

Zamora: ambiente inestable con lluvia y viento

Un ambiente de inestabilidad se hace presente en Zamora, donde las nubes cargadas y el viento fuerte anuncian un día agitado. La mañana comienza con temperaturas frescas que rondan los 9 °C, mientras la humedad alta crea una sensación de pesadez en el aire. Con un 90% de probabilidad de lluvia hasta el mediodía, es probable que la lluvia se convierta en protagonista en las primeras horas, dejando un cielo gris que se mantendrá durante gran parte del día.

A medida que avanza la jornada, la temperatura alcanzará apenas los 20 °C, pero la tarde-noche promete ser particularmente intensa, con un 85% de probabilidad de lluvia y vientos que podrían llegar hasta los 30 km/h. Los zamoranos deberán enfrentar una baja sensación térmica que puede descender hasta los 10 °C, por lo que es recomendable salir bien abrigados y no olvidar el paraguas.

En la ciudad de Salamanca, ambiente gris con alta probabilidad de lluvia

El día amanece en Salamanca con un ambiente bastante pesado debido a la alta humedad, llegando al 100%. La temperatura mínima se sitúa en torno a los 8°C, mientras que la sensación térmica mínima es de 9°C. A lo largo de la mañana, se espera una probabilidad de lluvia del 85% y el cielo estará cubierto, lo que nos deja un inicio de jornada bastante gris.

Por la tarde, las condiciones no mejoran mucho, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta, alcanzando el 80%. La temperatura máxima será de 19°C, aunque la sensación térmica puede llegar a ser más cálida. Con un viento de dirección oeste y una velocidad media de 15 km/h, se prevén rachas máximas de hasta 6 km/h. El sol se pondrá a las 21:21, ofreciendo un total de 14 horas de luz.

Valladolid: nublado con posibilidad de lluvia

Un día con un tiempo mayormente nublado se presenta en la ciudad, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 20 grados. Aunque se registrarán algunas probabilidades de lluvia, sobre todo en la madrugada y la tarde-noche, el viento soplará suave, creando una atmósfera tranquila y apacible.

Este tiempo es ideal para pasear por los parques o disfrutar de una tarde en las terrazas, donde se puede aprovechar el ambiente relajado y un rato de sol, siempre con un paraguas a mano por si acaso.

Cielos grises y lluvia persistente en Burgos

La jornada comienza con cielos grises y una alta probabilidad de lluvia, lo que da un ambiente fresco con temperaturas mínimas de 8 grados y una sensación térmica que puede bajar hasta los 6. A medida que avanza el día, la situación no mejora; la lluvia se mantendrá presente tanto por la mañana como por la tarde-noche y las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados.

A pesar de la inclemencia del tiempo, es recomendable salir abrigado y llevar paraguas, ya que la previsión indica fuertes precipitaciones. Las ráfagas de viento del sur a 5 km/h podrían ser un ligero alivio, pero lo mejor será estar preparado para un día húmedo.

Palencia: cielo encapotado y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo encapotado y la promesa inminente de lluvia. Con una temperatura mínima de 8 grados, la frescura de la mañana contrasta con la previsión de chubascos intermitentes a partir de media mañana, que continuarán hasta la tarde, donde se alcanzarán los 19 grados.

A medida que avance el día, el viento se hará sentir con ráfagas de hasta 6 km/h, pero será la tarde-noche cuando las precipitaciones sean más probables. Se recomienda a los palentinos llevar paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica podría descender junto al ambiente húmedo que nos acompañará.

Ambiente gris y lluvioso hoy en Ávila

La mañana en Ávila se presenta gris y lluviosa, con cielos cubiertos que ofrecen una sensación térmica baja y humedad elevada, propiciando un ambiente fresco. Las temperaturas no superan los 6 grados y la lluvia es casi una certeza a lo largo de las horas matutinas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan inestables, con lluvias persistentes hasta la tarde-noche. La recomendación es vestir ropa impermeable y no olvidar el paraguas, haciendo frente a la inclemencia del tiempo que predominará en la jornada.

Segovia: cielo gris con chubascos continuos

Las primeras horas traen consigo un cielo gris y una sensación de humedad palpable en el aire, con temperaturas que rondan los 10°C. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes, lo que hará que el día se sienta más fresco de lo habitual. Por la tarde, el mercurio alcanzará los 19°C, aunque la inestabilidad se mantendrá con posibles precipitaciones puntuales.

Se recomienda llevar paraguas si se tiene previsto salir, ya que las lluvias acompañarán gran parte de la jornada. La tarde puede traer un suave incremento en la temperatura, pero no olviden abrigarse, ya que al caer la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta alcanzar los 8°C.

Cielo nublado y lluvias persistentes en Soria

El día en Soria comienza con un cielo cubierto y una sensación fresca, ya que las temperaturas mínimas rondan los 8°C. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia será alta, con chubascos que se extenderán hasta el mediodía, haciendo que la jornada se sienta más fría, con una sensación térmica mínima de 9°C.

A medida que avancen las horas, la tarde no traerá alivio, ya que las lluvias continuarán y aunque el cielo se mantenga nublado, las temperaturas máximas alcanzarán los 17°C. La salida del sol, a las 07:12 y su puesta, a las 21:10, nos brindarán más de 14 horas de luz, pero será mejor estar preparados para un día fresco y húmedo.